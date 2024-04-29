5 косметичних процедур, які краще не робити: вони шкідливі і дорогі

Косметологічні процедури не завжди можуть бути корисними для вашої шкіри, але коштують при цьому недешево. Ба більше, після деяких з них, ви можете стаnи власницями нових та більш серйозних проблем зі шкірою.

Детальніше про небезпечні та дорогі процедури, розповідає РБК-Україна (проект Styler) завдяки ексклюзивному матеріалу косметолога з медичною освітою Тарасенко Анни.

Які процедури є шкідливими та дорогими для шкіри

Першою у списку небезпечних процедур, Анна виділяє Механічну чистку та детально пояснює, чому краще її не робити.

"Механічна чистка обличчя - дуже травматична процедура. Якщо робити чистку дуже часто і не за призначенням, можна отримати розширення пор, ще більші висипання та плями постакне", - пояснює косметолог.

Також за словами Анни, плазмапен або холодна плазма обіцяє пацієнтам покращення стану шкіри коштом мікроопіків, виконаного спеціальним коагулятором. Але в кінцевому результаті пацієнт може отримати опіки, пігментацію та жодного ефекту від цього методу.

"Інʼєкційна карбоксітерапія - метод підшкірного введення вуглекислого газу за допомогою спеціалізованих пристроїв. Дуже небезпечна для здоровʼя процедура, яка може викликати серйозні наслідки у вигляді інфекцій шкіри, емболії судин. Шкода організму перевищує користь", - таку процедуру також виділяє наш експерт.

Які процедури є небезпечними і дорогими для обличчя (фото: Freepik)

Далі у списку шкідливих і дорогих процедур - це корекція форми носа за допомогою філера на основі гіалуронової кислоти. Процедура, яка вже не є настільки популярною, як колись.

За словами Анни, вона може викликати дуже загрозливі стани здоровʼя, як ішемія, некроз тканин та сліпота, якщо виконана неправильно та не тим спеціалістом. Для корекції форми носа краще звернутися до пластичного хірурга.

Збільшення губ препаратами на основі біополімерного гелю також входить у цей список.

"Препарати дуже низької вартості використовують у своєму складі полімерний гель, який був дуже популярним для введення в тканини років 10 тому. Зараз ці пацієнти вирізають цей гель у пластичних хірургів, тому що розчинити його в умовах косметологічної клініки неможливо", - зауважує косметолог.

Анна радить дуже уважно та обережно обирати спеціаліста, з яким ви працюєте та перевіряти, який саме препарат ви дозволяєте вводити собі в обличчя.