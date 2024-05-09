Зменшує зморшки за три місяці. Експерти назвали продукт, який повертає молодість

Зараз на ринку безліч косметичних засобів, які обіцяють зменшити зморшки та зробити шкіру молодою та зволоженою. Більшість із них коштують чималих грошей, а от ефективними є не завжди. На противагу їм експерти заявляють, що всього один натуральний інгредієнт може усунути зморшки краще, ніж деякі модні зволожуючі засоби.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Daily Exspress.

Який продукт допомагає усунути зморшки

Експерти радять використовувати алое вера для захисту та омолодження шкіри. Ця рослина також заспокоює та лікує опіки на шкірі, спричинені сонцем. Алое використовують і для лікування сухої шкіри та екземи.

Наукове дослідження, опубліковане в Annals of Dermatology у 2009 році, показало, що застосування гелю з алое вера може розгладити шкіру. Команда вчених дійшла висновку, що щоденне нанесення гелю алое вера значно зменшило появу зморшок за 90 днів.

У рамках дослідження 30 жінок старше 45 років отримували дві різні дози гелю алое вера протягом 90 днів. Одна група отримувала низьку дозу (1200 мг на день), а інша отримувала високу дозу (3600 мг на день).

До і в кінці експерименту вимірювали зморшки та пружність обличчя, а також брали зразки шкіри.

Вчені дійшли висновку, що гель алое значно зменшує зморшки та покращує еластичність шкіри людини, яка постаріла від світла, завдяки збільшенню вироблення колагену у фотозахищеній шкірі та зниженню експресії гена MMP-1, що руйнує колаген.

Креми з алое вера допомагають зменшити зморшки (фото: Freepik)

Алое підвищує вироблення колагену

Інше дослідження 2015 року показало, що нанесення гелю з алое на шкіру значно зменшило появу зморшок, а також підвищило рівень колагену.

Дослідження, опубліковане в журналі Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, оприлюднило результати застосування порошку гелю алое вера (AVGP) на японках із сухою шкірою.

Вчені встановили, що жінки, які споживали порошок, спостерігали збільшення вироблення колагену вдвічі.

"Підвищення гідратації шкіри рук спостерігалося через вісім тижнів у групі AVGP, тоді як невелике зниження гідратації шкіри рук було відмічено в групі плацебо", - кажуть дослідники.

Втім, вони зазначають, що не було статистичної різниці між групами AVGP і плацебо у вологості шкіри. Але у підгруповому аналізі зміна середньої глибини зморшок була значно нижчою в групі AVGP, ніж у контрольній групі.