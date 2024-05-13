Лучшие витамины для кожи лица и в каких продуктах их больше всего

Каждый знает, что витамины играют ключевую роль в здоровье нашего организма. Но знали ли вы, что некоторые витамины имеют прекрасные свойства для кожи, делая ее сияющей и здоровой? Рассмотрим самые важные витамины для красоты кожи и узнаем, где их можно найти в природной пище.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) благодаря эксклюзивному комментарию от врача-косметолога Анны Тарасенко.

Витамин С

Анна говорит, что витамин является мощным антиоксидантом, который помогает бороться с вредными свободными радикалами и стимулирует коллагеновый синтез.

Чтобы обеспечить свою кожу витамином С, употребляйте в пищу цитрусовые фрукты, ягоды, киви, красную и желтую паприку и другие овощи и фрукты.

Витамин Е

"Еще один мощный антиоксидант, витамин Е, помогает защищать кожу от повреждений, связанных с ультрафиолетовым излучением", - объясняет врач-косметолог.

Вы можете найти его в орехах, семенах, авокадо, шпинате и маслянистых рыбах.

Витамин А

По словам Анны, этот витамин способствует выработке новых клеток кожи, что делает его полезным для борьбы с акне и уменьшения признаков старения. Найдете витамин А в моркови, сладком перце, спарже и манго.

Лучшие витамины для кожи лица (фото: Freepik)

Витамин D

"Чтобы ваша кожа оставалась здоровой, нужно иметь достаточно витамина D. Он помогает снизить воспаление и улучшает общее состояние кожи", - отметила косметолог.

Солнечный свет - главный источник витамина D, а также его можно найти в жирных сортах рыбы, яичном желтке и грибах.

Витамин К

Витамин К помогает уменьшить темные пятна и пигментацию, делая кожу более ровной и светлой. Он встречается в листовой зелени, брокколи и капусте.

"Не забывайте включать эти витамины в свое ежедневное питание, чтобы ваша кожа всегда оставалась сияющей и здоровой. Помните, что правильное питание - это ключ к красоте изнутри и снаружи!", - резюмирует Анна.