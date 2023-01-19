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Кращі привітання з Водохрещем у листівках, віршах і СМС для ваших рідних і близьких

Як привітати рідних з Водохрещем (фото: pravlife)
Автор: Світлана Мащенко

19 січня 2023 року українці відзначають свято Хрещення Господнього, або Водохреще. Цей день вважається кінцем Святок, що розпочалися на Різдво. Його називають другим Святвечором і здавна дуже шанують і вітають рідних і близьких.

Як це найкраще зробити, дивіться нижче в нашому матеріалі Styler далі.

Красиві вітання у СМС, віршах та листівках

Прийміть мої вітання з Водохрещем!
Здоров'я ваше буде хай, як сталь.
Хай з Богом буде вам завжди безпечно,
Хай не приходить у ваш дім печаль.
І благодать Господня нехай світить
На довгому життєвому шляху.
Нехай будуть щасливі ваші діти,
І ангел береже сім’ю усю!

Зірниця з неба світло кидає
Ісус сьогодні Хрещення приймає
Нехай ця зірниця в Йорданські свята
Несе всі злагоди до вашої хати.

У Йорданську цю годину
Віншую вашу всю родину!
Хай рід ваш славиться в народі,
Хай прибуває в вашім роді!

Я вас усіх поздоровляю,
Щастя радості бажаю.
Нехай же справді буде так
Як ми собі бажаєм,

Щоб не згасав Йорданський знак
Над нашим рідним краєм.
Веселіться всі
Христос ся Хрещає!

З вечерею усіх смачною, з
Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!

Мороз лютує за вікном,
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода,
В озері та в річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився,
Радісно затанцював,
Бо Христос Хрестився!

Привітайте близьких теплими словами та картинками

Нехай це свято змиє всі печалі і принесе в життя все найкраще. Нехай подарує міцне здоров'я, нескінченне щастя і бажаний успіх, а головне, стане приводом для радісних подій цього року.

Вітаю з Хрещенням Господнім і бажаю, щоб усі тяготи та турботи пішли, обмиті святою водою цього благодатного дня. Нехай свято подарує душевну рівновагу, міцне здоров'я, мир у сім'ї та затишок у будинку.

Нехай цей святий день Хрещення Господнього принесе вам щастя і добро, достаток і удачу, освятить ваш дух і вселив надію, дасть сил іти до поставленої мети. Вітаємо із великим святом вас!

Фото: pravlife, freepik

У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститись святою водою і залишатись чистими душею, здоровими духом та сильними вірою. Будьте щасливі та кохані.

Читайте також, як приготувати голодну кутю на Водохреще.

Крім того дізнайтеся, чи дійсно купання в ополонці на свято допоможе вас стати здоровіше.

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