Лікар розповів, чи справді купання в холодній воді корисне для здоров'я

19 січня в Україні відзначають свято Водохреща. У цей день заведено пірнати в ополонку, адже за віруваннями, уся вода є освяченою та цілющою. Тому для купань навіть облаштовують спеціальні місця на водоймах.

Про те, чи справді пірнання в холодну воду загартовує читачам Styler розповіла лікар-терапевт Анна Бакшеєва .

Чому пірнати раз у рік - не найкраща ідея

"У цілому процес загартовування організму несе багато користі для серцево-судинної системи, імунітету та стресостійкості. Ключовий момент тут у регулярності. Проте однократне занурення в ополонку не має значного позитивного ефекту на здоров'я", - каже спеціаліст.

У процесі занурення тіла в холодну воду в організмі виділяється багато гормонів стресу, що мобілізують організм, і вам здається, ніби ви здатні "звернути гори". Проте після фази підйому, імунна система може ослаблюватись та призвести до захворювань дихальних шляхів.

Людям із хронічними захворюваннями не варто пірнати в ополонку (фото: Getty Images)

Через підвищення рівня кортизолу може підвищитися тиск і пришвидшуватися серцебиття. Наслідком цього стає аритмія. Саме тому людям, що мають захворювання серцево-судинної системи варто порадитись із лікарем.

Вплив холоду може також призвести до звуження бронхів, що деякі відчувають як неможливість дихати, стиснення у грудях під час пірнання. Людям із хронічними захворюваннями дихальної системи пірнати не рекомендовано.

Значною небезпекою також є пірнання в ополонку в нетверезому стані. У такому стані людина не здатна повноцінно керувати тілом, що часто призводить до утоплення.

Загалом занурення в холодну воду - це стрес для будь-якого непідготовленого організму, через що можуть активізуватися хронічні захворювання. Не дивуйтеся, якщо на ранок ви прокинетеся з герпесом на губі.

Для пірнання в холодну воду потрібно загартовувати організм (фото: Getty Images)

А якщо загартовуватися?

Регулярне ж загартовування організму, яке починається поступово з повільним зниженням температури навпаки має позитивний вплив на:

серцево-судинну систему

імунну систему

ендокринну систему

психіку

Люди, які регулярно загартовуються, менше хворіють на застуди та мають менші ризики розвитку гіпертонії, цукрового діабету та депресії.

"Почніть з поступового зниження температуру води під час душу, поки тіло не звикне до холодної води. Ідеальна комбінація - це холодний душ та щоденні фізичні навантаження. Це дасть вам чудовий заряд бадьорості зранку та налаштує на продуктивний робочий день", - рекомендує лікар.

Звідки з'явилася традиція пірнання

На думку культуролога Євгена Савіська, пірнання в ополонку на Водохрещу є новітньою традицією в Україні, котра не має жодного відношення до церкви та християнських традицій.

"До початку 90-х та після проголошення Незалежності такої традиції на наших теренах не було. У Дмитра Яворницького в "Історії запорозьких козаків" ретельно описано, що робили на Січі на Водохрещу, проте там немає жодної згадки про пірнання. Та й не могло бути", - каже експерт.

Існує вірування, що в цей день вода стає святою (фото: pravlife.org)

Адже це нині взимку температура може стрибати й до 10 градусів тепла. Буквально 70-100 років тому температура в грудні-лютому нерідко бувала і за -50 градусів. Виникає запитання, то звідки до нас прийшла така традиція?

За словами фахівця, частково вона йде від язичницьких традицій. За однією з них, у день зимового сонцестояння вода набуває особливо цілющої сили. Тому наші далекі пращури могли обливатися такою водою.

"Думка про те, що пірнання очищує від гріхів, - міф. Найбільше до його поширення долучилися вітчизняні політики за мовчазної підтримки частини православного духовенства. Дехто щорічно влаштовує повноцінні рекламні компанії з масовим залученням ЗМІ, нівелюючи велич свята", - розповідає культуролог.