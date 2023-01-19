Лучшие поздравления с Крещением в открытках, стихах и СМС для ваших родных и близких

Красивые поздравления в СМС, стихах и открытках

В Крещение желаю вам

Спокойствия и мира,

Водой святой чтоб навсегда

Все беды ваши смыло,

Здоровья крепкого сполна,

В душе жила чтоб доброта,

Всегда любовью и теплом

Наполнен будет пусть ваш дом!

Хочу я в день Крещения

Здоровья пожелать,

А также Вам терпения,

И реже уставать.

Чтоб рядом с Вами близкие,

Чтоб не было беды,

Чтобы сбылось, что хочется,

О чем мечтали Вы.

Поздравляем вас с Крещением,

Господним Богоявлением.

Счастливо, в любви живите,

Мир и дружбу берегите.

Обязательно в Крещенье

Совершите омовенье,

Пусть волшебная вода

Смоет беды навсегда!

Укрепит здоровье ваше,

Чище сделает и краше,

С ней несет вам дух святой

Силу, веру и любовь!

Поздравляю с Крещением!

От грехов избавления,

Вера пусть укрепляется,

А душа очищается.

Поздравьте близких теплыми словами и картинками

Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучшее. Пусть подарит крепкое здоровье, бесконечное счастье и желаемый успех, а главное станет поводом для радостных событий этого года.

Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы все тяготы и заботы ушли, обмытые святой водой в этот благодатный день. Пусть праздник подарит душевное равновесие, крепкое здоровье, мир в семье и уют в доме.

Пусть этот святой день Крещения Господня принесет вам счастье и добро, изобилие и удачу, освятит ваш дух и внушит надежду, даст сил идти к поставленной цели. Поздравляем с большим праздником!

Фото: pravlife, freepik

В великий день Крещения Господня желаю очиститься святой водой и оставаться с чистой душой, здоровым духом и сильной верой. Будьте счастливы и любимы.