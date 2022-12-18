Кращі молитви до Святого Миколая, які допоможуть виконати заповітні бажання

19 грудня за церковним календарем відзначається День святого Миколая Чудотворця, якого вважають захисником і покровителем людей, а в першу чергу- дітлахів.
Як помолитися святому, щоб здійснилися заповітні бажання - читайте нижче в матеріалі Styler.
Миколай Чудотворець - один з найбільш шанованих святих. Йому моляться і просять про допомогу.
Вважається, що молитви допомагають вирішити численні життєві проблеми такі як: змінити долю, повернення коханої людини, позбавляють від проблем на роботі, допомагають в шлюбі та сімейному житті.
Чудотворець Миколай, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Якщо погане хочу, відверни лихо. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, Амінь.
О, пресвятої Божий Угодник, Святий Микола Чудотворець.
Даруй ласку на одужання мого улюбленого чада.
Прошу, прости мені гріховну скорботу і не гнівайся на мене за невігластво. Амінь.
Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворець! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді теперішнього життя: поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився навіки в небі, разом з тобою, де буду прославляти й величати Боже милосердя. Амінь.
Найвідомішою традицією, безсумнівно є дарування дітям подарунків, які варто покласти під подушку в ніч на 19 грудня. Цікаво, що неслухняним дітям замість подарунку кладуть під подушку різочку (зрізаний з якого-небудь дерева або куща тонкий, гнучкий прутик).
Колись дітям до цього свята готували особливе печиво - миколайчики.
Ще однією доброю традицією є звичай миритися зі своїми ворогами: "На Микольщину клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзі".
Дівчата, які готувалися йти під вінець, наводили лад у своїх скринях: готували одяг і прикраси, в яких мали зустрічати сватів.
Чоловіки мали першими прокинутися зранку, обійти свій двір, обов’язково нагодувати худобу та промовити: "Дай, Боже, добрий день. Щобись худібонька здорова була, та й я з тобою, ще й зі своєю жоною". Вважалося, що в іншому разі на сім’ю чекатиме велике горе.
Колись вірили, що це свято - останній день, коли можна віддати всі борги, інакше сім’я в наступному році бідуватиме.
Оскільки свято випадає на період Різдвяного посту, не можна їсти продукти тваринного походження.
Крім того, у свято не варто стригтися.
Раніше ми писали, як зробити дітлахам корисний подарунок на День Святого Миколая.
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