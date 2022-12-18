Лучшие молитвы Святому Николаю, которые помогут исполнить заветные желания

О чем помолиться святому

Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых. Ему молятся и просят о помощи.

Считается, что молитвы помогают решить многочисленные жизненные проблемы, такие как: изменить судьбу, возвращение любимого человека, избавляют от проблем на работе, помогают в браке и семейной жизни.

Молитва об исполнении желания

Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не оставь меня в делах суетных. Что во благо желающих исполни своей милостью. Если плохое хочу, отверни беду. Пусть все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя, Аминь.

Материнская молитва о здоровье детей

О, пресвятой Божий Угодник, Святой Николай Чудотворец.

Подари милость на выздоровление моего любимого чада.

Прошу, прости мне греховную скорбь и не сердись на меня за невежество. Аминь.

Молитва на исцеление

Всеблагий отец Николай, великий и дивный чудотворец! Ты своими молитвами лечил всякую болезнь и болезнь, ты своим покровительством избавлял от смерти, ты своей опекой отгонял беду. Искренне умоляю тебя, помощника находящихся в горе и нужде нынешней жизни: спеши и ко мне со своей помощью, защити меня и всех людей от огня и воды, от голода и пошести, от тяжелой болезни и неожиданной смерти. Береги меня через всю мою жизнь, а особенно в страшную минуту перехода из временной жизни к вечности. Защити меня тогда щитом твоей молитвы перед справедливым гневом Христа Бога и помоги мне, чтобы я оказался навеки в небе, вместе с тобой, где буду прославлять и величать милость Божию. Аминь.

Традиции дня Святого Николая

Самой известной традицией, несомненно, является вручение детям подарков, которые стоит положить под подушку в ночь на 19 декабря. Интересно, что непослушным детям вместо подарка кладут под подушку лозинку (срезанный с какого-нибудь дерева или куста тонкий, гибкий прутик).

Когда-то детям к этому празднику готовили особое печенье - николайчики.

Еще одной доброй традицией является обычай мириться со своими врагами: "На Никольщину зови друга, зови и врага, оба будут друзья".

Девушки, которые готовились идти под венец, наводили порядок в своих скрынях: готовили одежду и украшения, в которых должны встречать сватов.

Мужчины должны были первыми проснуться утром, обойти свой двор, обязательно накормить скот и произнести: "Дай, Боже, добрый день. Чтобы скот здоровый был, да и я с тобой, еще и со своей женой". Считалось, что в противном случае семью будет ждать большое горе.

Раньше верили, что этот праздник – последний день, когда можно отдать все долги, иначе семья в следующем году будет бедствовать.

Что запрещено делать 19 декабря:

работать по дому – стирать, убирать, гладить;

шить, вязать и вышивать;

брать в руки ножницы;

оставлять дом в грязи – уберите заранее;

отказывать в помощи нуждающимся – в праздник нужно быть добрым и милосердным;

ругаться, ссориться, конфликтовать, злословить и желать другим зла, а родителям нельзя кричать на детей;

брать деньги взаймы – наоборот, долги надо вернуть.

Поскольку праздник выпадает на период Рождественского поста, нельзя есть продукты животного происхождения.

Кроме того, в праздник не стоит стричься.