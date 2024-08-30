Кращі за Хогвартс: 5 неймовірно красивих університетів України

В Україні існує багато видатних університетів, що навчають безліч майбутніх спеціалістів у різних галузях наук. Але кожен університет - це ще й архітектурна перлина, "храм знань". Які виші України можуть на рівних позмагатися з чарівним Хогвартсом за красою та величністю зовнішнього виду?

РБК-Україна (проект Styler) показує п'ять найкрасивіших університетів України, які надихають вчитися та поважати науку самим своїм виглядом.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - це видатний архітектурний ансамбль, збудований у другій половині XIX століття в стилі історизму з елементами романської, візантійської та готичної архітектури.

Головний корпус університету, зокрема, вражає своїм розкішним оформленням, що включає різьблення по дереву, фрески та витончений візерунок на фасадах. У 2011 році університет був включений до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, що підкреслює його значущість не лише в Україні, а й у світі.

Університет у Чернівцях - справжнє маленьке наукове містечко (фото: Вікіпедія)

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Київський політехнічний інститут був заснований наприкінці 19 століття, у 1898 році. Важливою особливістю є те, що кошти на будівництво навчального закладу збиралися місцевою громадою.

Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 2 мільйони 650 тисяч рублів, що стало значною сумою для того часу. В конкурсі на найкращий проєкт взяли участь провідні архітектори, серед яких був навіть знаменитий Поль Гоген.

Основний корпус інституту відзначається своєю архітектурною величчю, де внутрішнє оздоблення виконане з використанням ліпнини та природного каменю, що надає залам романсько-ренесансний стиль. Особливою перлиною є актовий зал, який прикрашений витонченими декоративними елементами.

Головний корпус КПІ (фото: Вікіпедія)

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка - один із найстаріших навчальних закладів України, що спеціалізується на підготовці педагогів. Він розпочав свою діяльність у 1874 році, і з того часу став важливим центром педагогічної освіти.

Університет складається з семи корпусів, з яких три є історичними пам'ятками. Ці будівлі охороняються державою і входять до складу Національного історико-культурного заповідника "Глухів". Їх архітектурна цінність і історичне значення роблять їх важливими для збереження культурної спадщини України.

Не дуже великий за розмірами, Глухівський університет відрізняється вишуканістю (фото: Вікіпедія)

Львівський національний університет імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка - це не лише освітній центр, але й значна архітектурна пам’ятка.

Головний корпус, збудований у XIX столітті, вражає своїм неокласичним стилем з елементами бароко. Внутрішнє оздоблення також заслуговує на захоплення: високі стелі з витонченими ліпними прикрасами, мармурові сходи та великі вікна, що наповнюють зали природним світлом.

Університетський актовий зал вражає своїм багатим декором і унікальними фресками, що створює атмосферу величі та академічної традиції.

Величні колони та скульптурні елементи прикрашають фасад, надаючи йому особливої урочистості (фото: Вікіпедія)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка був заснований у далекому 1834 році. Саме в той час перші студенти переступили поріг найстарішого будинку університету - Красного корпусу, який нині є історичним пам’ятником національного значення.

Зведення величного будинку стало можливим завдяки зусиллям киян і студентів, а також завдяки таланту двох архітекторів, батька і сина - Вікентія і Олександра Беретті. Красний корпус виконаний у стилі класицизму, що надає будівлі строгого і величного вигляду.

Цікаво, що корпус не завжди був червоним - його колір змінили тільки в 1842 році, після чого будівля отримала свою характерну зовнішність.

Колір університету Шевченка не переплутаєш ні з чим (фото: photographers.ua)