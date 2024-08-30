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Лучше Хогвартса: 5 невероятно красивых университетов Украины

Пятница 30 августа 2024 10:30
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Лучше Хогвартса: 5 невероятно красивых университетов Украины В нашей стране есть университеты лучше Хогвартса (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Феликс Коркин

В Украине существует много выдающихся университетов, обучающих множество будущих специалистов в разных сферах наук. Но каждый университет - это еще и архитектурная жемчужина, "храм знаний". Какие вузы Украины могут на равных посоревноваться с волшебным Хогвартсом по красоте и величию внешнего вида?

РБК-Украина (проект Styler) показывает пять самых красивых университетов Украины, которые вдохновляют учиться и уважать науку одним своим видом.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - выдающийся архитектурный ансамбль, построенный во второй половине XIX века в стиле историзма с элементами романской, византийской и готической архитектуры.

Главный корпус университета, в частности, поражает своим роскошным оформлением, включающим резьбу по дереву, фрески и утонченный узор на фасадах. В 2011 году университет был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, подчеркивающий его значимость не только в Украине, но и в мире.

Лучше Хогвартса: 5 невероятно красивых университетов УкраиныУниверситет в Черновцах - настоящий маленький научный городок (фото: Википедия)

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского

Киевский политехнический институт был основан в конце XIX века, в 1898 году. Важной особенностью является то, что средства для строительства учебного заведения собирались местной общиной.

Благодаря совместным усилиям удалось собрать 2 миллиона 650 тысяч рублей, что стало внушительной суммой для того времени. В конкурсе на лучший проект приняли участие ведущие архитекторы, среди которых даже знаменитый Поль Гоген.

Основной корпус института отмечается своим архитектурным величием, где внутренняя отделка выполнена с использованием лепнины и природного камня, придающего залам романско-ренессансный стиль. Особой жемчужиной является актовый зал, украшенный изящными декоративными элементами.

Лучше Хогвартса: 5 невероятно красивых университетов УкраиныГлавный корпус КПИ (фото: Википедия)

Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко

Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко - одно из старейших учебных заведений Украины, специализирующееся на подготовке педагогов. Он начал свою деятельность в 1874 году и с тех пор стал важным центром педагогического образования.

Университет состоит из семи корпусов, из которых три являются историческими достопримечательностями. Эти здания охраняются государством и входят в состав Национального историко-культурного заповедника "Глухов". Их архитектурная ценность и историческое значение делают их важными для сохранения культурного наследия Украины.

Лучше Хогвартса: 5 невероятно красивых университетов УкраиныНе очень большой по размерам Глуховский университет отличается изысканностью (фото: Википедия)

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - это не только образовательный центр, но и значительная архитектурная достопримечательность.

Главный корпус, построенный в XIX веке, поражает своим неоклассическим стилем с элементами барокко. Внутренняя отделка также заслуживает восхищения: высокие потолки с изящными лепными украшениями, мраморные лестницы и большие окна, наполняющие залы естественным светом.

Университетский актовый зал впечатляет богатым декором и уникальными фресками, что создает атмосферу величия и академической традиции.

Лучше Хогвартса: 5 невероятно красивых университетов УкраиныВеличественные колонны и скульптурные элементы украшают фасад, придавая ему особое торжество (фото: Википедия)

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко был основан в далеком 1834 году. Именно в то время первые студенты переступили порог старейшего здания университета - Красного корпуса, ныне являющегося историческим памятником национального значения.

Возведение величественного дома стало возможным благодаря усилиям киевлян и студентов, а также благодаря таланту двух архитекторов, отца и сына – Викентия и Александра Беретти. Красный корпус выполнен в стиле классицизма, что придает зданию строгий и величественный вид.

Интересно, что корпус не всегда был красным - его цвет сменили только в 1842 году, после чего здание получило свою характерную внешность.

Лучше Хогвартса: 5 невероятно красивых университетов УкраиныЦвет университета Шевченко не перепутаешь ни с чем (фото: photographers.ua)

Раньше мы уже писали о топ-5 роскошных театрах Украины, которые стоит увидеть каждому.

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При написании материала использовались следующие источники: издания Igotoworld.com, "Интересный Киев", сайты упомянутых в статье вузов, Википедия.

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