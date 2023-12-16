Кращі фільми про IT-індустрію, засновані на реальних історіях

"Соціальна мережа", 2010 рік

"Соціальна мережа" (The Social Network) - американська драма Девіда Фінчера про історію створення соціальної мережі Facebook і діяльність Марка Цукерберга.

Заснована на реальних подіях, стрічка стала єдиним художнім фільмом 2010 року, з приводу якого професійні критики англомовного світу ухвалили стовідсотково позитивний вердикт.

Кадр із фільму (фото: ua.kinorium.com)

"Схвильовані: Битва за Uber", 2022 рік

"Схвильовані: Битва за Uber" (Super Pumped: The Battle For Uber) - американський драматичний телесеріал-антологія, створений Браяном Коппельманом і Девідом Левієном і названий на честь однойменної документальної книги 2019 року Майка Айзека.

Він розповідає про неймовірний успіх застосунку з пошуку водіїв таксі Uber, який перетворився на міжнародний феномен.

Його засновником у 2009 році став Тревіс Каланик, який одного разу зустрів бізнесмена Білла Герлі, що став співзасновником компанії.

Кадр із серіалу (фото: ua.kinorium.com)

"Відкинута", 2022 рік

"Відкинута" (The Dropout) - американський драматичний міні-серіал, заснований на однойменному подкасті ABC Audio.

Він розповідає про злети й падіння Елізабет Голмс, що намагалась зробити революцію у галузі охорони здоров'я, та її технологічної компанії Theranos.

Кадр із серіалу (фото: ua.kinorium.com)

"Сноуден", 2016 рік

"Сноуден" (Snowden) - американський біографічний фільм-трилер, знятий Олівером Стоуном за книгами Люка Гардінга та Анатолія Кучерени.

Стрічка розповідає про Едварда Сноудена з Агентства національної безпеки (NSA), який передав ЗМІ безліч секретних документів, що викривають масові незаконні методи стеження.

Кадр із фільму (фото: ua.kinorium.com)

"Зліт і падіння", 2022 рік

"Зліт і падіння" або "Стартап, що зазнав краху" (WeCrashed) - американський міні-серіал, в основі сюжету якого лежать реальні події.

Він розповідає про працівників великої рієлторської компанії-стартапу під назвою WeWork.

Менш ніж за десять років WeWork розвинулася з одного єдиного коворкінґу до всесвітньо відомого бренду вартістю 47 млрд доларів. Проте менше ніж за рік компанія втратила 40 млрд.

Кадр із серіалу (фото: ua.kinorium.com)

"Стів Джобс", 2015 рік

"Стів Джобс" (Steve Jobs) - біографічна стрічка про одного з найвідоміших піонерів ери IT-технологій - американського підприємця, бізнесмена, промислового дизайнера та винахідника (засновника Apple Inc. і CEO Pixar Animation Studios).

Картина розділена на три умовні частини, кожна з яких розповідає про важливий для Джобса період, пов'язаний із випуском ключових продуктів його компанії.

Кадр із фільму (фото: ua.kinorium.com)

"Плейліст", 2022 рік

"Плейліст" (The Playlist) - міні-серіал від Netflix, базований на історії заснування музичної потокової компанії Spotify.

Він розповідає про шведського підприємця та його партнерів, які зробили революцію в музичній індустрії завдяки безкоштовному та легальному потоковому передаванню музики.

Кадр із серіалу (фото: ua.kinorium.com)