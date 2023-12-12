Атмосфера ворожіння на Андрія: в яких українських фільмах є містика й причарування

Свято Андрія Первозванного з 2023 відзначають в Україні 30 листопада. За старим стилем Андрія святкували 13 грудня. Ніч перед святом традиційно сповнена містики і сподівань на добру долю, адже за народними традиціями, українські дівчата на Андрія ворожили на "судженого".

Тож для тих, хто сповнений романтичних сподівань, РБК-Україна (проект Styler) вирішило нагадати про традицію "ворожити на Андрія" та додати атмосферу українськими фільмами, в яких присутня містика й ворожіння.

Вечір на Івана Купала

Фільм-драма Юрія Іллєнка, знятий на кіностудії Довженка, посідає 33 сходинку у топ-100 найкращих українських картин. "Вечір…" химерний, нелінійний і сповнений містики оповідок Гоголя та українських народних казок.

За сюжетом, молодий селянин Петро закохався в доньку свого хазяїна - і дівчина відповіла хлопцю взаємністю. Проте на заваді стало те, що Петро - батрак. Хлопець згоден на все, щоби здобути кохання - і навіть погоджується на сумнівну угоду з чортом, якого зустрічає в шинку. Із цього починаються незвичні й дуже драматичні події в житті всього селища.

Кохану Петра, яку теж можна назвати вельми "містичною" дівчиною, втілила Лариса Кадочникова.

Чорний ворон

У картині про Холодноярівців, знятій за однойменним резонансним романом Василя Шкляра, містика з’являється в образі ворожки Явдохи, яку втілила Наталя Сумська. Щоправда, персонажка не належить до когорти головних осіб, але образ Сумської точно запам‘ятається.

Дія фільму відбувається в часи запеклої боротьби українських повстанців проти окупаційної комуністичної влади в 1920-х роках, вже після окупації УНР, у Холодному Яру. На тлі боротьби зароджується і кохання, але яка його доля?

Максим Оса. Золото песиголовця

Український детективний фільм за мотивами графічного роману Ігоря Баранька "Максим Оса" - просякнутий містикою, пригодами та моторошними загадками.

За сюжетом, козак Максим Оса, який втратив більшість побратимів, що охороняли золотий вантаж, має розслідувати зникнення грошей, розгадати, хто ховається за маскою жахливого песиголовця, а заодно і зрозуміти, хто полює на нього самого.

Кмітливого Максима Осу втілив актор театру й кіно Василь Кухарський, який помер після отриманих травм, захищаючи Україну на фронті.

Голем. Початок

Ізраїльсько-український фільм жахів, в основі якого давня єврейська легенда про Голема. Дія картини, яку зняли Йоав та Дорон Пас, відбувається в XVII столітті на території Литви, яка стала епіцентром чуми. Багато людей померло, і багато інфікованих невиліковною хворобою, яка продовжує забирати життя.

Невелике єврейське поселення досі залишається незараженим - тож громаді закидають чари.

Щоби захистити свою родину і поселення, невістка рабина Ханна зважується на відчайдушний крок - виконує магічний ритуал і викликає монстра-голема. Проте жінка не підозрювала про наслідки своїх дій...

Мавка. Лісова пісня

Український анімаційний довгобуд "Мавка. Лісова пісня" студії Animagrad нарешті побачив світ у 2022 і вже зібрав рекордну суму в прокаті за кордоном.

Мультфільм сповнений чарівливої, містичної атмосфери, адже в центрі - хрестоматійна історія Лесі Українки про заборонене кохання лісової мавки до хлопця Лукаша. І чар, і почуттів у мультфільмі вдосталь - все, що потрібно для романтичного настрою на Андрія.

Конотопська відьма

Ще одну містичну історію про відьму зараз знімають в Україні. "Контопська відьма" режисера Андрія Колесника має побачити світ наступного року. Автори надихались реальною історією жінки з Конотопу та образами з українського містицизму.

У центрі сюжету - прадавня відьма (втілює Тетяна Малкова) з Конотопу, яка, закохавшись у звичайного хлопця, зреклася своїх відьомських сил.

Та, коли з початком повномасштабної війни російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вона вирішує помститися, повертаючи свої сили, і обрушує жахливі та криваві кари на вбивць свого нареченого.