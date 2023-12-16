Лучшие фильмы про IT-индустрию, основанные на реальных историях

"Социальная сеть", 2010 год

"Социальная сеть" (The Social Network) - американская драма Дэвида Финчера об истории создания социальной сети Facebook и деятельности Марка Цукерберга.

Основанная на реальных событиях, лента стала единственным художественным фильмом 2010 года, по поводу которого профессиональные критики англоязычного мира приняли стопроцентно положительный вердикт.

Кадр из фильма (фото: ru.kinorium.com)

"На взводе: Битва за Uber", 2022 год

"На взводе: Битва за Uber" (Super Pumped: The Battle For Uber) - американский драматический телесериал-антология, созданный Брайаном Коппельманом и Дэвидом Левиеном и названный в честь одноименной документальной книги 2019 года Майка Айзека.

Он рассказывает о невероятном успехе приложения по поиску водителей такси Uber, превратившегося в международный феномен.

Его основателем в 2009 году стал Тревис Каланик, однажды встретивший бизнесмена Билла Герли, ставшего соучредителем компании.

Кадр из сериала (фото: ru.kinorium.com)

"Выбывшая", 2022 год

"Выбывшая" (The Dropout) - американский драматический мини-сериал, основанный на одноименном подкасте ABC Audio.

Он рассказывает о взлетах и падениях Элизабет Холмс, пытавшейся совершить революцию в области здравоохранения, и ее технологической компании Theranos.

Кадр из сериала (фото: ru.kinorium.com)

"Сноуден", 2016 год

"Сноуден" (Snowden) - американский биографический фильм-триллер, снятый Оливером Стоуном по книгам Люка Хардинга и Анатолия Кучерены.

Лента рассказывает об Эдварде Сноудене из Агентства национальной безопасности (NSA), который передал СМИ множество секретных документов, разоблачающих массовые незаконные методы слежения.

Кадр из фильма (фото: ru.kinorium.com)

"Не сработало", 2022 год

"Не сработало" (WeCrashed) - американский мини-сериал, в основе сюжета которого лежат реальные события.

Он рассказывает о работниках крупной риэлтерской компании-стартапа под названием WeWork.

Менее чем за десять лет WeWork развилась из одного единственного коворкинга до всемирно известного бренда стоимостью 47 млрд долларов. Однако менее чем за год компания потеряла 40 миллиардов.

Кадр из сериала (фото: ru.kinorium.com)

"Стив Джобс", 2015 год

"Стив Джобс" (Steve Jobs) - биографическая лента об одном из самых известных пионеров эры IT-технологий - американском предпринимателе, бизнесмене, промышленном дизайнере и изобретателе (основателе Apple Inc. и CEO Pixar Animation Studios).

Картина разделена на три условные части, каждая из которых рассказывает о важном для Джобса периоде, связанном с выпуском ключевых продуктов его компании.

Кадр из фильма (фото: ru.kinorium.com)

"Плейлист", 2022 год

"Плейлист" (The Playlist) - мини-сериал от Netflix, основанный на истории основания музыкальной потоковой компании Spotify.

Он рассказывает о шведском предпринимателе и его партнерах, которые произвели революцию в музыкальной индустрии благодаря бесплатной и легальной потоковой передаче музыки.

Кадр из сериала (фото: ru.kinorium.com)