"Краще б ти кінчав з собою": російський актор в образі Лесі Українки висміяв Путіна

Вірш отримав назву "С кем кончает В. В. Путин". Він належить поету-опозиціонеру Дмитру Бикову.

Загалом у спільному проекті Дмитра Бикова та Артура Смольянінова росіяни намагаються дати відповідь на питання: "З ким "кінчає" Владімір Путін?"

Смольянінов виступив в образі Лесі Українки - одягнув вишиванку, намисто, вінок, а в перуку вплів синю стрічку. Його образ доповнив букет синьо-жовтих квітів.

Ліворуч від Смольянінова стоїть манекен жінки з автоматом, а праворуч - портрет Українки на синьо-жовтому полотні.

Артур Смольянінов в образі Лесі Українки (скриншот)

Останні рядки вірша:

С каждым днем яснее:

Украина – не Россия,

Ты не кончишь с нею,

В заболоченной равнине

Вскормлен кислым тестом,

Ты увязнешь в Украине

Этим самым местом.Так и будешь в вечном клинче

Мучить все живое,

Заходясь в победном кличе,

То есть жалком вое.

И, прислушиваясь к вою,

Скажет мир устало:

Краще б ти кiнчав з собою

Всiм би краще стало.

Що відомо про актора

Артур Смольянінов - відомий російський актор театру і кіно, який став відомий завдяки ролям у таких стрічках, як "Штрафбат", "9 рота", "Ялинки", "Біла гвардія", "Жара" та інші.

Смольянінов виступив проти вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Також актора визнали в Росії іноагентом.