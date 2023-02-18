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"Краще б ти кінчав з собою": російський актор в образі Лесі Українки висміяв Путіна

Артур Смольянінов висміяв Путіна (кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Російський актор Артур Смольянінов підтримав Україну після 24 лютого. Тепер він в образі Лесі Українки прочитав саркастичний вірш про диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться у проєкті "Громадянин поет".

Вірш отримав назву "С кем кончает В. В. Путин". Він належить поету-опозиціонеру Дмитру Бикову.

Загалом у спільному проекті Дмитра Бикова та Артура Смольянінова росіяни намагаються дати відповідь на питання: "З ким "кінчає" Владімір Путін?"

Смольянінов виступив в образі Лесі Українки - одягнув вишиванку, намисто, вінок, а в перуку вплів синю стрічку. Його образ доповнив букет синьо-жовтих квітів.

Ліворуч від Смольянінова стоїть манекен жінки з автоматом, а праворуч - портрет Українки на синьо-жовтому полотні.

Артур Смольянінов в образі Лесі Українки (скриншот)

Останні рядки вірша:

С каждым днем яснее:
Украина – не Россия,
Ты не кончишь с нею,
В заболоченной равнине
Вскормлен кислым тестом,
Ты увязнешь в Украине
Этим самым местом.Так и будешь в вечном клинче
Мучить все живое,
Заходясь в победном кличе,
То есть жалком вое.
И, прислушиваясь к вою,
Скажет мир устало:
Краще б ти кiнчав з собою
Всiм би краще стало.

Що відомо про актора

Артур Смольянінов - відомий російський актор театру і кіно, який став відомий завдяки ролям у таких стрічках, як "Штрафбат", "9 рота", "Ялинки", "Біла гвардія", "Жара" та інші.

Смольянінов виступив проти вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Також актора визнали в Росії іноагентом.

Нещодавно Смольянінов розповідав, що готовий вбивати окупантів на фронті, навіть своїх колег.

Також ми писали про російських зірок, які підтримали вбивство Путіним українців.

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росіяниакториЛеся Украинка