Российские звезды, поддержавшие убийство Путиным украинцев: кто они, и как их могут наказать

Некоторые российские селебретис с первых дней вторжения России в Украину сказали Путину "Да" не только молчанием, но и выразив поддержку в убийстве мирных украинцев.

Кто они, эти персоны, которые кричат "Ура" убийству украинских детей - читайте ниже в материале Lite .

Николай Басков

Сладкоголосый блондин, немало заработавший гастролями по Украине со своей "Шарманкой", полностью поддержал действия Путина в начале вторжения. Он разместил пост "Россия войны не начинает. Россия их заканчивает".

Коля написал целую историю со словами "миротворческая операция", "дефашизация" и так далее. То ли деньги не пахнут, то ли мозг так промыт? Сложно сказать.

Вот тот самый пост Баскова, позже удаленный из его Instagram:

Олег Газманов

70-летний Олег выразил поддержку действиям своего президента. Он уверен, что Украину хотят принять в НАТО, и поэтому "накачали" ее оружием и 30 лет воспитывали в ненависти к России.

"Появилась опасность появления там ядерного оружия, которое при нацистах и неадекватном правительстве, управляемом из-за границы, может быть применено против нас. Наш президент обещал, что не даст повторить ситуацию перед великой отечественной войной - когда фашисты напали внезапно, вопреки соглашениям и сразу получили стратегическое преимущество. Добрыми отношениями и законами, даже официально прописанными на бумаге врага не остановить. Если драка неизбежна - бей первым!" - написал Газманов в своем Instagram.

Тина Канделаки

24 февраля 2022 года Тина предложила поклонникам через свои медийные каналы мысли такого содержания:

"Государственность Украины очень быстро восстановится после того, как Зеленский и те депутаты одиозные Верховной Рады, политики Украины, которые за 8 лет не смогли Украину никак приблизить к гражданскому миру, покинут территорию страны. В Украину, думаю, вернется Янукович. Как раз операция началась, честно говоря, ровно 8 лет после Майдана прошло 14-го года", - заявила она.

Никита Михалков

Михалков заявил, что признание Москвой так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" было единственным выходом из сложившейся ситуации. Деятель искусства также поддержал войну РФ против Украины.

Он даже записал спецвыпуск программы для YouTube на эту тему.

В отношении всех выше описанных лиц уже начато расследование. Украинский суд разрешил задержать их, чтобы они понесли уголовную ответственность в преступлении против нашего народу. Эти лица будут объявлены в международный розыск, то есть при попытке пересечь границу РФ, их ждет экстрадиция в Украину.

Дмитрий Певцов

Актер заявил, что Путин вторжением останавливает войну и призвал своих коллег, деятелей культуры, перестать кричать "Нет войне".

"Товарищи, мы избрали нашего президента. Возможно, вы, деятели культуры не голосовали за Путина, но большинство в нашей стране избрали этого президента. Я глубоко убежден, что он делает то, что сейчас должно и нужно. И вот эти крики "остановите войну"... Я вам отвечу народ, президент именно этим занимается. Он "останавливает" войну, он "останавливает геноцид на Донбассе", - сказал актер.

Стоит отметить, что кроме упомянтых выше артистов войну России против Украины поддержали Григорий Лепс, Анна Семенович, Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Владимир Пресняков, Александр Маршал, дуэт "Непара", группа "Земляне", "Фабрика" и "Блестящие".

Они 8 марта приняли участие в концерте в Москве с лозунгами "Vерим и ждем" и "МыZaМир". Обратите внимание на буквы V и Z в названиях.

Тем временем, по состоянию на 14 марта, в Украине погибло уже 90 детей...