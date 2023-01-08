Відомий російський актор готовий вбивати окупантів на фронті. Навіть своїх колег

Відомий російський актор Артур Смольянінов заявив про готовність йти воювати на фронті на боці України і стріляти в окупантів, навіть, якщо вони - його колеги по цеху.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Нова газета Європи".

"Нічого, окрім ненависті, до людей з того боку фронту я не відчуваю"

Знаменитість розповів, що в нього є друзі-українці, розповіді яких про реалії війни в Україні його шокують. Зараз він відчуває тільки ненависть до окупантів.

"У мене є дуже близька подруга із західної України. Ми з нею розмовляємо, і вона каже: "Зараз, почекай, мені пише мама, у них знову вимкнули світло". Або мені пише подруга, вона не може піднятися на 32-й поверх, бо немає електрики. Або вона розповідає, як вона виїжджала з Маріуполя. І цієї миті я розумію, що нічого, окрім ненависті, до людей з того боку фронту я не відчуваю", - каже 39-річний актор.

Пішов би воювати проти росіян

За словами Артура, якби йому довелося воювати, він був би на боці України.

"Для мене це навіть не на боці України, для мене це на боці моїх братів, на яких напали інші мої брати, які з ні*уя чомусь пішли вбивати", - додав він.

Актор каже, якби йому довелося зіткнутися зі своїми колегами, як противниками на фронті, він би не сумнівався

"Чи справедлива ця смерть? Безумовно. Стріляв би я в нього? Без всякого сумніву", - сказав Смольянінов.

Хто такий Артур Смольянінов

Він - російський актор театру і кіно. Став відомий завдяки ролям у таких стрічках, як "Штрафбат", "9 рота", "Ялинки", "Біла гвардія", "Жара" та інші.

Смольянінов виступив проти вторгнення Росії в Україну у 2022 році. У жовтні на актора було заведено адміністративну справу про "дискредитацію" російської армії.