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"Лучше бы ты кончал с собой": российский актер в образе Леси Украинки высмеял Путина

Артур Смольянинов высмеял Путина (кадр с видео)
Автор: Татьяна Самарук

Российский актер Артур Смольянинов поддержал Украину после 24 февраля. Теперь он в образе Леси Украинки прочитал саркастический стих о диктаторе Владимире Путине.

Об этом идет речь в проекте "Гражданин поэт".

Стихотворение получило название "С кем кончает В. В. Путин". Оно принадлежит поэту-оппозиционеру Дмитрию Быкову.

В общем, в совместном проекте Дмитрия Быкова и Артура Смольянинова россияне пытаются дать ответ на вопрос: "С кем "кончает" Владимир Путин?"

Смольянинов выступил в образе Леси Украинки - надел вышиванку, бусы, венок, а в парик влил синюю ленту. Его образ дополнил букет сине-желтых цветов.

Слева от Смольянинова стоит манекен женщины с автоматом, а справа - портрет Украинки на сине-желтом полотне.

Артур Смольянинов в образе Леси Украинки (скриншот)

Последние строки стихотворения:

С каждым днем яснее:
Украина - не Россия,
Ты не кончишь с ней,
В заболоченной равнине
Вскормлен кислым тестом,
Ты увязнешь в Украине
Этим самым местом. Так и будешь в вечном клинче
Мучает все живое,
Заходясь в победном зову,
То есть жалко вое.
И, прислушиваясь к вою,
Скажет мир встало:
Лучше бы ты кончал с собой
Всем лучше стало бы.

Что известно об актере

Артур Смольянинов - известный российский актер театра и кино, который стал известен благодаря ролям в таких лентах, как "Штрафбат", "9 рота", "Елки", "Белая гвардия", "Жара" и другие.

Смольянинов выступил против вторжения России в Украину в 2022 году. Также актера признали в России иноагентом.

Недавно Смольянинов рассказывал, что готов убивать оккупантов на фронте, даже своих коллег.

Также мы писали о российских звездах, поддержавших убийство Путиным украинцев.

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росіяниакториЛеся Украинка