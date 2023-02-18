"Лучше бы ты кончал с собой": российский актер в образе Леси Украинки высмеял Путина

Стихотворение получило название "С кем кончает В. В. Путин". Оно принадлежит поэту-оппозиционеру Дмитрию Быкову.

В общем, в совместном проекте Дмитрия Быкова и Артура Смольянинова россияне пытаются дать ответ на вопрос: "С кем "кончает" Владимир Путин?"

Смольянинов выступил в образе Леси Украинки - надел вышиванку, бусы, венок, а в парик влил синюю ленту. Его образ дополнил букет сине-желтых цветов.

Слева от Смольянинова стоит манекен женщины с автоматом, а справа - портрет Украинки на сине-желтом полотне.

Артур Смольянинов в образе Леси Украинки (скриншот)

Последние строки стихотворения:

С каждым днем яснее:

Украина - не Россия,

Ты не кончишь с ней,

В заболоченной равнине

Вскормлен кислым тестом,

Ты увязнешь в Украине

Этим самым местом. Так и будешь в вечном клинче

Мучает все живое,

Заходясь в победном зову,

То есть жалко вое.

И, прислушиваясь к вою,

Скажет мир встало:

Лучше бы ты кончал с собой

Всем лучше стало бы.

Что известно об актере

Артур Смольянинов - известный российский актер театра и кино, который стал известен благодаря ролям в таких лентах, как "Штрафбат", "9 рота", "Елки", "Белая гвардия", "Жара" и другие.

Смольянинов выступил против вторжения России в Украину в 2022 году. Также актера признали в России иноагентом.