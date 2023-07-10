Краще ніж відбілювач. Як повернути одягу первісний колір засобами, які є вдома

Прикро бачити, коли улюблена біла сорочка заплямувалась в той день, коли збирався в ній кудись іти. Однак ситуацію можна виправити природніми способами, не псуючи тканину.

Крок перший - замочіть одяг у воді із засобом для посуду

Спочатку перевірте етикетку на одязі, щоб переконатися, що одяг можна прати в гарячій воді. Якщо ні, то налийте воді в миску відповідно до максимально можливої температури для речі.

Наповніть раковину або миску водою та додайте приблизно 2 ст. л. мильного засобу. Замочіть одяг на 15 хвилин. Потім витягніть одяг та промийте ще теплою водою.

Крок другий - вода та нашатирний спирт

Знову налийте в миску гарячу воду та додайте приблизно 2 ст. л. нашатирного спирту. Замочіть в цьому розчині одяг та залиште на 15 хвилин. Після цього знову промийте речі теплою водою.

Крок третій - вода та оцет

Тепер потрібно знову наповнити гарячою водою та додати приблизно 2 ст. л. оцту. Також залишити на 15 хвилин, потім злити воду та прополоскати білий одяг в теплій воді.

Крок четвертий - машинне прання

Встановіть температуру води в пральній машині на гарячу - ще раз перевірте бірки на одязі, щоб переконатися, що вода такої температури підходить. Додайте трохи прального порошку та увімкніть пральну машинку у звичайному режимі.