Ці способи допоможуть позбутися жувальної гумки на одязі

Хоч раз у житті з нами ставалась неприємна ситуація коли жувальна гумка приклеїлась до одягу. Однак якщо почати її різко віддирати, так можна лише пошкодити одяг.

Про способи, як позбутися жувальної гумки на одязі, читайте в матеріалі Styler.

Праска

Чудовий спосіб позбутися жуйки. Також це підійде у випадках, якщо гумка приклеїлася до ковдри, покривала чи інших великих речей.

Спочатку потрібно на місце гумки покласти картон або маленький клаптик тканини. Нагріти праску та провести нею по тканині або картонці, після чого гумка повинна приклеїтися до матеріалу.

Окріп

Спочатку треба облити ділянку одягу окропом, де прилипла гумка і потерти щіткою.

При цьому дуже важливо, щоб вода була чиста від накипу. Якщо спосіб не дав відразу очікуваного результату, потрібно опустити забруднену частину одягу в каструлю з окропом і потримати там близько хвилини, після чого знову спробувати відчистити щіткою.

Оцет

Столовий оцет - це універсальний очищувач різних поверхонь від різних плям. Для того, щоб відчистити речі від жуйки, потрібно нагріти оцет, змочити ним пляму від жуйки й наполегливо чистити пляму за допомогою жорсткої щітки.

Фен для волосся

Щоб позбутися жуйки, необхідно ввімкнути фен на максимум потужності та тримаючи його в руках, направити гаряче повітря на забруднену ділянку одягу.

Розігріта феном жуйка легко відстане навіть від шерстяного светра. Для цього доведеться трохи потерти щіткою.

Замороження

Спочатку потрібно покласти річ в поліетиленовий пакет так, щоб жуйка опинилася зверху.

Уважно дивіться, щоб вона не пристала до інших ділянок тканини. Покладіть пакет з одягом покладіть в морозильну камеру і залиште там на 1-2 години. Замерзла жувальна гумка легко відпаде сама.

Рідина для зняття лаку, ацетон

Ацетон краще використовувати лише для щільних тканин, для делікатних він не підійде. Нанесіть трохи засобу на ватний диск та обробіть забруднену ділянку одягу. Залиште розчин на декілька хвилин, після чого обережно видаліть гумку ножем.