Лучше чем отбеливатель. Как вернуть одежде первоначальный цвет средствами, которые есть дома

Обидно видеть, когда любимая белая рубашка загрязнилась в тот день, когда собирался в ней куда-то уходить. Однако ситуацию можно исправить естественными способами, не портя ткань.

Шаг первый - замочите одежду в воде из средством для посуды

Сначала проверьте этикетку на одежде, чтобы убедиться, что одежду можно стирать в горячей воде. Если нет, то налейте воде в миску в соответствии с максимально возможной температурой для вещи.

Наполните раковину или миску водой и добавьте 2 ст. л. мыльного средства. Замочите одежду на 15 минут. Затем извлеките одежду и промойте теплой водой.

Шаг второй - вода и нашатырный спирт

Снова налейте в миску горячую воду и добавьте примерно 2 ст. л. нашатырного спирта. Замочите в этом растворе одежду и оставьте на 15 минут. После этого снова промойте вещи теплой водой.

Шаг третий - вода и уксус

Теперь нужно снова наполнить горячей водой и добавить примерно 2 ст. л. уксуса. Также оставить на 15 минут, затем слить воду и прополоскать белую одежду в теплой воде.

Шаг четвертый - машинная стирка

Установите температуру воды в стиральной машине на горячую - еще раз проверьте бирки на одежде, чтобы убедиться, что вода такой температуры подходит. Добавьте немного стирального порошка и включите стиральную машину в обычном режиме.