Лучше чем отбеливатель. Как вернуть одежде первоначальный цвет средствами, которые есть дома
Обидно видеть, когда любимая белая рубашка загрязнилась в тот день, когда собирался в ней куда-то уходить. Однако ситуацию можно исправить естественными способами, не портя ткань.
О пошаговом методе отбеливания одежды рассказали специалисты популярному изданию Express.
Шаг первый - замочите одежду в воде из средством для посуды
Сначала проверьте этикетку на одежде, чтобы убедиться, что одежду можно стирать в горячей воде. Если нет, то налейте воде в миску в соответствии с максимально возможной температурой для вещи.
Наполните раковину или миску водой и добавьте 2 ст. л. мыльного средства. Замочите одежду на 15 минут. Затем извлеките одежду и промойте теплой водой.
Шаг второй - вода и нашатырный спирт
Снова налейте в миску горячую воду и добавьте примерно 2 ст. л. нашатырного спирта. Замочите в этом растворе одежду и оставьте на 15 минут. После этого снова промойте вещи теплой водой.
Шаг третий - вода и уксус
Теперь нужно снова наполнить горячей водой и добавить примерно 2 ст. л. уксуса. Также оставить на 15 минут, затем слить воду и прополоскать белую одежду в теплой воде.
Шаг четвертый - машинная стирка
Установите температуру воды в стиральной машине на горячую - еще раз проверьте бирки на одежде, чтобы убедиться, что вода такой температуры подходит. Добавьте немного стирального порошка и включите стиральную машину в обычном режиме.
Затем можно запустить цикл полоскания, чтобы убедиться, что из одежды удалены все остатки грязи.
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