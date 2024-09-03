Краще, ніж піца: рецепт галети з помідорами і бринзою до вечері

Що потрібно для галети з бринзою і помідорами

Для того, щоб приготувати легку галету з помідорами та бринзою, треба такі продукти:

борошно - 150 г;

вершковий сир (крем-сир) - 100 г;

кисломолочний сир - 100 г;

бринза - 100 г;

помідор - 1 шт.;

масло - 100 г;

олія - 2-3 ст. л. ;

кріп - декілька гілочок

італійські трави - щіпка;

часник - 1-2 зубчики;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати галету з бринзою і помідорами

Борошно всипте в глибоку миску, вершкове масло наріжте на невеликі кубики, а потім пересипте до борошна. Потім перетріть інгредієнти на крихту.

Щоб досягти потрібного ефекту, перед початком приготування масло радять покласти на 20 хвилин в морозилку.

До крихти з борошна всипте кисломолочний сир та ретельно перемішайте інгредієнти до однорідної еластичної консистенції. Покладіть тісто в холодильник на одну годину.

Після цього сформуйте з тіста кулю та розкачайте її на корж. Товщина пласта має бути 1 см.

Розкачайте з тіста корж для галети (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Перекладіть корж на встелену пергаментом деко. Змастіть поверхню вершковим сиром, залишивши по 2 см до краю.

Помийте помідори, наріжте їх кільцями та викладіть на галету по колу. Після цього загорніть краї коржика.

За бажанням, поперчіть та підсоліть галету з помідорами. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте галету протягом 30 хвилин.

В цей час натріть бринзу і приготуйте часниковий соус. Для соусу помийте часник, обірвіть гілочки і подрібніть їх.

Часник необхідно почистити та розчавити. Кількість зубчиків регулюйте відповідно до своїх смакових вподобань, проте все ж не варто додавати їх надто багато.

В невеликій мисці змішайте кріп з олією, спеціями та часником. Запечену галету необхідно присипати бринзою та полити часниковим соусом.

Після цього такий пиріг з помідорами та сиром можна розрізати та подавати до столу.