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Краще, ніж піца: рецепт галети з помідорами і бринзою до вечері

Як готувати галету з бринзою і помідорами (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Автор: Людмила Рябухіна

Галета або ж пиріг з помідорами та бринзою - чудова овочева альтернатива піці. Готувати галету достатньо просто, а її смак можна підсилити улюбленими спеціями.

Про те, як готувати галету з бринзою і помідорами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти"

Що потрібно для галети з бринзою і помідорами

Для того, щоб приготувати легку галету з помідорами та бринзою, треба такі продукти:

  • борошно - 150 г;
  • вершковий сир (крем-сир) - 100 г;
  • кисломолочний сир - 100 г;
  • бринза - 100 г;
  • помідор - 1 шт.;
  • масло - 100 г;
  • олія - 2-3 ст. л. ;
  • кріп - декілька гілочок
  • італійські трави - щіпка;
  • часник - 1-2 зубчики;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку.

Як готувати галету з бринзою і помідорами

Борошно всипте в глибоку миску, вершкове масло наріжте на невеликі кубики, а потім пересипте до борошна. Потім перетріть інгредієнти на крихту. 

Щоб досягти потрібного ефекту, перед початком приготування масло радять покласти на 20 хвилин в морозилку.

До крихти з борошна всипте кисломолочний сир та ретельно перемішайте інгредієнти до однорідної еластичної консистенції. Покладіть тісто в холодильник на одну годину.

Після цього сформуйте з тіста кулю та розкачайте її на корж. Товщина пласта має бути 1 см.

Розкачайте з тіста корж для галети (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Перекладіть корж на встелену пергаментом деко. Змастіть поверхню вершковим сиром, залишивши по 2 см до краю. 

Помийте помідори, наріжте їх кільцями та викладіть на галету по колу. Після цього загорніть краї коржика.

За бажанням, поперчіть та підсоліть галету з помідорами. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте галету протягом 30 хвилин. 

В цей час натріть бринзу і приготуйте часниковий соус. Для соусу помийте часник, обірвіть гілочки і подрібніть їх.

Часник необхідно почистити та розчавити. Кількість зубчиків регулюйте відповідно до своїх смакових вподобань, проте все ж не варто додавати їх надто багато.

В невеликій мисці змішайте кріп з олією, спеціями та часником. Запечену галету необхідно присипати бринзою та полити часниковим соусом. 

Після цього такий пиріг з помідорами та сиром можна розрізати та подавати до столу.

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