Лучше, чем пицца: рецепт галеты с помидорами и брынзой к ужину

Что нужно для галеты с брынзой и помидорами

Для того чтобы приготовить легкую галету с помидорами и брынзой, нужно следующие продукты:

мука - 150 г;

сливочный сыр (крем-сыр) - 100 г;

кисломолочный творог - 100 г;

брынза - 100 г;

помидор - 1 шт.;

масло сливочное - 100 г;

масло растительное - 2-3 ст. л. ;

укроп - несколько веточек

итальянские травы - щепотка;

чеснок - 1-2 зубчика;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить галету с брынзой и помидорами

Муку всыпьте в глубокую миску, сливочное масло нарежьте на небольшие кубики, а затем пересыпьте в муку. Затем протрите ингредиенты на крошку.

Чтобы добиться нужного эффекта, перед началом приготовления сливочное масло советуют положить на 20 минут в морозилку.

В крошку из муки всыпьте творог, и тщательно перемешайте ингредиенты до однородной эластичной консистенции. Положите тесто в холодильник на час.

После этого сформуйте из теста шар и раскатайте его на лепешку. Толщина пласта должна быть 1 см.

Раскатайте из теста лепешку для галеты (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Переложите лепешку на устланную пергаментом противень. Смажьте поверхность сливочным сыром, оставив по 2 см до края.

Вымойте помидоры, нарежьте их кольцами и выложите на галету по кругу. После этого заверните края лепешки.

По желанию поперчите и подсолите галету с помидорами. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте галету в течение 30 минут.

В это время натрите брынзу и приготовьте чесночный соус. Для соуса помойте чеснок, оборвите веточки и измельчите.

Чеснок нужно почистить и раздавить. Количество зубчиков регулируйте в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями, однако не стоит добавлять их слишком много.

В небольшой миске смешайте укроп с растительным маслом, специями и чесноком. Запеченную галету необходимо присыпать брынзой и полить чесночным соусом.

После этого пирог с помидорами и сыром можно разрезать и подавать на стол.