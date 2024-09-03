Лучше, чем пицца: рецепт галеты с помидорами и брынзой к ужину
Галета или пирог с помидорами и брынзой - отличная овощная альтернатива пицце. Готовить галету достаточно просто, а ее вкус можно усилить любимыми специями.
О том, как готовить галету с брынзой и помидорами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Господин Фартух - простые рецепты"
Что нужно для галеты с брынзой и помидорами
Для того чтобы приготовить легкую галету с помидорами и брынзой, нужно следующие продукты:
- мука - 150 г;
- сливочный сыр (крем-сыр) - 100 г;
- кисломолочный творог - 100 г;
- брынза - 100 г;
- помидор - 1 шт.;
- масло сливочное - 100 г;
- масло растительное - 2-3 ст. л. ;
- укроп - несколько веточек
- итальянские травы - щепотка;
- чеснок - 1-2 зубчика;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу.
Как готовить галету с брынзой и помидорами
Муку всыпьте в глубокую миску, сливочное масло нарежьте на небольшие кубики, а затем пересыпьте в муку. Затем протрите ингредиенты на крошку.
Чтобы добиться нужного эффекта, перед началом приготовления сливочное масло советуют положить на 20 минут в морозилку.
В крошку из муки всыпьте творог, и тщательно перемешайте ингредиенты до однородной эластичной консистенции. Положите тесто в холодильник на час.
После этого сформуйте из теста шар и раскатайте его на лепешку. Толщина пласта должна быть 1 см.
Раскатайте из теста лепешку для галеты (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Переложите лепешку на устланную пергаментом противень. Смажьте поверхность сливочным сыром, оставив по 2 см до края.
Вымойте помидоры, нарежьте их кольцами и выложите на галету по кругу. После этого заверните края лепешки.
По желанию поперчите и подсолите галету с помидорами. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте галету в течение 30 минут.
В это время натрите брынзу и приготовьте чесночный соус. Для соуса помойте чеснок, оборвите веточки и измельчите.
Чеснок нужно почистить и раздавить. Количество зубчиков регулируйте в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями, однако не стоит добавлять их слишком много.
В небольшой миске смешайте укроп с растительным маслом, специями и чесноком. Запеченную галету необходимо присыпать брынзой и полить чесночным соусом.
После этого пирог с помидорами и сыром можно разрезать и подавать на стол.
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