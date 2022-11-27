Краще за Мімозу: рецепт неймовірно смачного і простого салату

Мімоза - улюблений багатьма салат, який пасує, як до святкового, так і до повсякденного столу. Однак є багато альтернативних рецептів, де замість класичної консерви з сардини додають інші інгредієнти.
Як приготувати такий салат, розповіла кулінарка на каналі Onyshkevychi.
Наріжте кубиком картоплю і моркву, натріть на тертку білок, а жовток і консервований тунець подрібніть виделкою. Зелену цибулю дрібно наріжте.
Візьміть кільце для формування салатів. Викладіть шар картоплі, змастіть майонезом. Далі - зелена цибуля, тунець і майонез.
Потім шар моркви і майонез. Верхній шар - білок, майонез і посипте жовтком, як на "Мімозу". Прикрасьте зеленою цибулею.
Раніше ми писали, як приготувати салат Білочка.
Також читайте про простий зимовий салат, смак якого зведе вас з розуму.