Лучше Мимозы: рецепт невероятно вкусного и простого салата

Мимоза – любимый многими салат, который подходит, как к праздничному, так и к повседневному столу. Однако есть много альтернативных рецептов, где вместо классической консервы из сардины добавляют другие ингредиенты.
Как приготовить такой салат, рассказала кулинарка на канале Onyshkevychi.
Нарежьте кубиком картофель и морковь, натрите на терку белок, а желток и консервированный тунец измельчите вилкой. Зеленый лук мелко нашинкуйте.
Возьмите кольцо для формирования салатов. Выложите слой картофеля, смажьте майонезом. Далее – зеленый лук, тунец и майонез.
Затем слой моркови и майонез. Верхний слой – белок, майонез и посыпьте желтком, как на "Мимозу". Украсьте зеленым луком.
Раньше мы писали, как приготовить салат Белочка.
Также читайте о простом зимнем салате, вкус которого сведет вас с ума.