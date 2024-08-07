Краще за меми та анекдоти: 15 підступних і смішних загадок для дорослих

Загадки простіші

Загадка: Чи може страус назвати себе птахом?

Відповідь: Ні, страуси не вміють розмовляти.

Загадка: Електричка рухається зі швидкістю 80 км/год. В який бік летить дим?

Відповідь: У електрички немає диму.

Загадка: Як зістрибнути з десятиметрової драбини і не розбитися?

Відповідь: Зістрибнути з першої сходинки.

Загадка: Ідуть троє - 2 батьки і 2 сини. Як таке може бути?

Відповідь: Йде дід, батько і син.

Загадка: Якщо четверо дітей, четверо дорослих і дві собаки сховаються під один парасольку, то в якому випадку вони не намокнуть?

Відповідь: Якщо дощу не буде.

Загадка: Що ти не зможеш з'їсти на сніданок?

Відповідь: Обід або вечерю.

Загадка: Чим можна поділитися тільки один раз?

Відповідь: Секретом.

Загадка: Що буде, якщо три рази повернути праворуч?

Відповідь: Повернете наліво.

Загадка: Не лід, а тане, не човен, а упливає.

Відповідь: Зарплата.

Загадка: Перші два рази це дається нам безкоштовно. За третій раз треба платити. Що це?

Відповідь: Зуби.

Загадки складніші

Загадка: Ви сидите в літаку. Попереду вас кінь, позаду - автомобіль. Де ви знаходитесь?

Відповідь: На каруселі.

Загадка: В будинку 4 стіни і всі вони дивляться на південь. Навколо будинку ходить ведмідь. Якого він кольору?

Відповідь: Ведмідь білого кольору, тому що тільки на Північному полюсі всі стіни можуть дивитися на південь.

Загадка: В квартирі живуть домашні тварини - собаки і кішки. З усіх тварин тільки одна - це не собака. При цьому всі вихованці, крім одного, - кішки. Скільки всього кішок і собак?

Відповідь: Одна кішка і одна собака.

Загадка: Якщо о 12 годині ночі йде дощ, то чи можна очікувати, що через 72 години буде сонячна погода?

Відповідь: Ні, через 72 години буде північ.

Загадка: До річки підійшли дві людини. У берега стоїть човен, яка може витримати тільки одного. Обидві людини переправилися на інший берег. Як вони це зробили?

Відповідь: Вони стояли на різних берегах. Спочатку один переправився на протилежний берег, де був другий. Він взяв човен і поплив на протилежний берег.