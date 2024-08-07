Лучше мемов и анекдотов: 15 коварных и смешных загадок для взрослых

Загадки попроще

Загадка: Может ли страус назвать себя птицей?

Ответ: Нет, страусы не могут говорить.

Загадка: Электричка двигается со скоростью 80 км/ч. В какую сторону летит дым?

Ответ: У электрички нет дыма.

Загадка: Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не разбиться?

Ответ: Спрыгнуть с первой ступени.

Загадка: Идут трое - 2 отца и 2 сына. Как это может быть?

Ответ: Идет дед, отец и сын.

Загадка: Если четверо детей, четверо взрослых и две собаки спрячутся под один зонт, то в каком случае они не намокнут?

Ответ: Если дождя не будет.

Загадка: Что ты не сможешь съесть на завтрак?

Ответ: Обед или ужин.

Загадка: Чем можно поделиться только один раз?

Ответ: Секретом.

Загадка: Что будет, если три раза повернуть направо?

Ответ: Повернете налево.

Загадка: Не лед, а тает, не лодка, а уплывает.

Ответ: Зарплата.

Загадка: Первые два раза это дается нам бесплатно. В третий раз нужно платить. Что это?

Ответ: Зубы.

Отгадать загадку - очень действенный способ переключить мозг с работы на что-то другое, а затем вернуться к работе с новыми силами (фото: Freepik.com)

Загадки сложнее

Загадка: Вы сидите в самолете. Впереди вас конь, сзади - автомобиль. Где вы?

Ответ: На карусели.

Загадка: В доме 4 стены и все они смотрят на юг. Вокруг дома ходит медведь. Какого он цвета?

Ответ: Медведь белого цвета, потому что только на Северном полюсе все стены могут смотреть на юг.

Загадка: В квартире живут домашние животные - собаки и кошки. Из всех животных только одно - это не собака. При этом все питомцы, кроме одного, - кошки. Сколько всего кошек и собак?

Ответ: Одна кошка и одна собака.

Загадка: Если в 12 часов ночи идет дождь, можно ли ожидать, что через 72 часа будет солнечная погода?

Ответ: Нет, через 72 часа будет север.

Загадка: К реке подошли два человека. У берега стоит лодка, которая может выдержать только одного. Оба человека переправились на другой берег. Как они это сделали?

Ответ: Они стояли на разных берегах. Сначала один переправился на противоположный берег, где был другой. Второй взял лодку и поплыл на противоположный берег.