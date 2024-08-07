Лучше мемов и анекдотов: 15 коварных и смешных загадок для взрослых

Работа кипит, а с ней кипит и мозг? Тогда пора оторваться от важных дел и подумать на какую-то смешную и интересную тему. Например - попытаться разгадать эти смешные и парадоксальные загадки. Сколько из них смогут отгадать ваши друзья?
РБК-Украина (проект Styler) сделало подборку веселых и коварных загадок, для отгадки которых нужно думать сразу в нескольких измерениях.
Загадка: Может ли страус назвать себя птицей?
Ответ: Нет, страусы не могут говорить.
Загадка: Электричка двигается со скоростью 80 км/ч. В какую сторону летит дым?
Ответ: У электрички нет дыма.
Загадка: Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не разбиться?
Ответ: Спрыгнуть с первой ступени.
Загадка: Идут трое - 2 отца и 2 сына. Как это может быть?
Ответ: Идет дед, отец и сын.
Загадка: Если четверо детей, четверо взрослых и две собаки спрячутся под один зонт, то в каком случае они не намокнут?
Ответ: Если дождя не будет.
Загадка: Что ты не сможешь съесть на завтрак?
Ответ: Обед или ужин.
Загадка: Чем можно поделиться только один раз?
Ответ: Секретом.
Загадка: Что будет, если три раза повернуть направо?
Ответ: Повернете налево.
Загадка: Не лед, а тает, не лодка, а уплывает.
Ответ: Зарплата.
Загадка: Первые два раза это дается нам бесплатно. В третий раз нужно платить. Что это?
Ответ: Зубы.
Загадка: Вы сидите в самолете. Впереди вас конь, сзади - автомобиль. Где вы?
Ответ: На карусели.
Загадка: В доме 4 стены и все они смотрят на юг. Вокруг дома ходит медведь. Какого он цвета?
Ответ: Медведь белого цвета, потому что только на Северном полюсе все стены могут смотреть на юг.
Загадка: В квартире живут домашние животные - собаки и кошки. Из всех животных только одно - это не собака. При этом все питомцы, кроме одного, - кошки. Сколько всего кошек и собак?
Ответ: Одна кошка и одна собака.
Загадка: Если в 12 часов ночи идет дождь, можно ли ожидать, что через 72 часа будет солнечная погода?
Ответ: Нет, через 72 часа будет север.
Загадка: К реке подошли два человека. У берега стоит лодка, которая может выдержать только одного. Оба человека переправились на другой берег. Как они это сделали?
Ответ: Они стояли на разных берегах. Сначала один переправился на противоположный берег, где был другой. Второй взял лодку и поплыл на противоположный берег.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Riddles 360, Thought Сatalog и Reader's Digest.