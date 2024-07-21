7 хитрих математичних головоломок, які прокачають ваш мозок

Математика може здаватися нудною та складною, але вона також може бути захоплюючою та корисною для розуму. Її вивчення допомагає розвивати логічне мислення, критичне оцінювання та навички вирішення проблем.

РБК-Україна (проект Styler) підготувало 7 цікавих головоломок, які вирішуються виключно за допомогою математики.

Кольорові фігури

Яка фігура (1-6) зафарбована неправильно?

На цьому фото порушена логіка послідовності кольорів та цифр (фото: Brainsnak)

Відповідь: круг 6 має бути жовтим.

Код від сейфа

Щоб відкрити цей сейф, потрібно замінити знаки питання на правильні цифри. Ви можете знайти цю цифру, визначивши шаблон за показаними числами.

Знайдіть код за допомогою математики (фото: Brainsnak)

Відповідь: 1 і 4. Вони розташовані в групах двоцифрових чисел, усі закінчуються на 7 і зростають в обох рядках.

Здобудьте 100 балів

Які три кеглі потрібно збити, щоб набрати рівно 100 балів?

Підрахуйте цифри та знайдіть відповідь (фото: Brainsnak)

Відповідь: 13, 39 і 48.

Поп-номера

Яке число має замінити знак питання?

Тут треба застосувати не лише математику, але й логіку (фото: Brainsnak)

Відповідь: 4. Сума штампів однакових комбінацій кольорів завжди дорівнює 10.

Велика гра

Якими цифрами слід замінити знаки питання?

Ця головоломка не дуже складна (фото: Brainsnak)

Відповідь: 563412. Усі інші номери квитків є комбінаціями чисел 12, 34 і 56, а 563412 є останньою можливою комбінацією цих чисел.

Кредитний рейтинг

Якого номера не вистачає на нижній частині кредитної картки?

Уявіть собі для натхнення, що на картці є певна сума грошей (фото: Brainsnak)

Відповідь: 8. Число, утворене двома першими цифрами, завжди подвоюється. 12, 24, 48, 96, 192 на верхній карті та 23, 46, 92, 184, 368 на нижній карті.

Рахунок на табло

Якою цифрою слід замінити знак питання в рахунку?

Яка команда переможе? (фото: Brainsnak)

Відповідь: 6. Різниця балів утворює такий ряд: - 2, +4, - 6, +8. Чергуючи стовпці, ви також бачите наступні дві серії: 7, 14, 21, 28; 9, 18, 27, 36.