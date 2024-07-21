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7 хитрих математичних головоломок, які прокачають ваш мозок

Неділя 21 липня 2024 20:30
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7 хитрих математичних головоломок, які прокачають ваш мозок Ці головоломки допоможуть вам згадати математику (фото: Pixabay.com)
Автор: Фелікс Коркін

Математика може здаватися нудною та складною, але вона також може бути захоплюючою та корисною для розуму. Її вивчення допомагає розвивати логічне мислення, критичне оцінювання та навички вирішення проблем.

РБК-Україна (проект Styler) підготувало 7 цікавих головоломок, які вирішуються виключно за допомогою математики.

Кольорові фігури

Яка фігура (1-6) зафарбована неправильно?

7 хитрих математичних головоломок, які прокачають ваш мозок

На цьому фото порушена логіка послідовності кольорів та цифр (фото: Brainsnak)

Відповідь: круг 6 має бути жовтим.

Код від сейфа

Щоб відкрити цей сейф, потрібно замінити знаки питання на правильні цифри. Ви можете знайти цю цифру, визначивши шаблон за показаними числами.

7 хитрих математичних головоломок, які прокачають ваш мозок

Знайдіть код за допомогою математики (фото: Brainsnak)

Відповідь: 1 і 4. Вони розташовані в групах двоцифрових чисел, усі закінчуються на 7 і зростають в обох рядках.

Здобудьте 100 балів

Які три кеглі потрібно збити, щоб набрати рівно 100 балів?

7 хитрих математичних головоломок, які прокачають ваш мозок

Підрахуйте цифри та знайдіть відповідь (фото: Brainsnak)

Відповідь: 13, 39 і 48.

Поп-номера

Яке число має замінити знак питання?

7 хитрих математичних головоломок, які прокачають ваш мозок

Тут треба застосувати не лише математику, але й логіку (фото: Brainsnak)

Відповідь: 4. Сума штампів однакових комбінацій кольорів завжди дорівнює 10.

Велика гра

Якими цифрами слід замінити знаки питання?

7 хитрих математичних головоломок, які прокачають ваш мозок

Ця головоломка не дуже складна (фото: Brainsnak)

Відповідь: 563412. Усі інші номери квитків є комбінаціями чисел 12, 34 і 56, а 563412 є останньою можливою комбінацією цих чисел.

Кредитний рейтинг

Якого номера не вистачає на нижній частині кредитної картки?

7 хитрих математичних головоломок, які прокачають ваш мозок

Уявіть собі для натхнення, що на картці є певна сума грошей (фото: Brainsnak)

Відповідь: 8. Число, утворене двома першими цифрами, завжди подвоюється. 12, 24, 48, 96, 192 на верхній карті та 23, 46, 92, 184, 368 на нижній карті.

Рахунок на табло

Якою цифрою слід замінити знак питання в рахунку?

7 хитрих математичних головоломок, які прокачають ваш мозок

Яка команда переможе? (фото: Brainsnak)

Відповідь: 6. Різниця балів утворює такий ряд: - 2, +4, - 6, +8. Чергуючи стовпці, ви також бачите наступні дві серії: 7, 14, 21, 28; 9, 18, 27, 36.

Читайте також про загадки на логіку, які допоможуть розвинути кмітливість.

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При написанні матеріалу використовувалися статті одного з найпопулярніших американських журналів для сімейного читання Reader's Digest.

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