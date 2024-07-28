Загадайте ці 18 загадок друзям або дітям: чи зможуть вони впоратися?
Загадки - це чудовий спосіб потренувати своє мислення. Дітей вони вчать думати нестандартно, а дорослих - бачити речі під іншим кутом. Чи зможуть ваші діти або друзі знайти правильні відповіді на ці дотепні та жартівливі питання?
РБК-Україна (проект Styler) зробило список дуже цікавих загадок, для розв'язування яких потрібні неабияке відчуття гумору та любов до парадоксів.
Загадки для дітей
Загадка: Що останнє знімаєш перед сном?
Відповідь: Свої ноги з підлоги!
Загадка: Я висока, коли молода, і низька, коли стара. Хто я?
Відповідь: Свічка.
Загадка: Який винахід дозволяє людям бачити через стіну?
Відповідь: Вікно.
Загадка: Що повне дірок, але все одно утримує воду?
Відповідь: Губка.
Загадка: Яке питання ви ніколи не зможете відповісти "так"?
Відповідь: Ви вже спите?
Загадка: Що має горло, але не говорить?
Відповідь: Пляшка.
Загадка: У мене є міста, але немає будинків. У мене є гори, але немає дерев. У мене є води, але немає риб. Що я?
Відповідь: Карта.
Загадка: Що можна зламати, навіть не підіймаючи або торкаючись?
Відповідь: Обіцянку.
Загадка: Чоловік виходить на вулицю під дощ, але жодна волосина на його голові не мокне. Як це можливо?
Відповідь: Він лисий.
Іноді знайти відповідь на загадку не менш складно, ніж на складну задачу (фото: Stockcake.com)
Загадки для дорослих
Загадка: Є одноповерховий будинок, в якому все жовте. Жовті стіни, жовті двері, жовті меблі. Якого кольору сходи?
Відповідь: Їх немає, тому що це одноповерховий будинок.
Загадка: Чоловік помирає від старості на свій 25-й день народження. Як це можливо?
Відповідь: Він народився 29 лютого.
Загадка: Що ви можете тримати у своїй лівій руці, але не можете в правій?
Відповідь: Свій правий лікоть.
Загадка: Я легший за пір'я, але найсильніша людина не може тримати мене більше шести хвилин. Що я?
Відповідь: Дихання.
Загадка: Якщо ви біжите в гонці і обганяєте того, хто на другому місці, яке місце ви зараз займаєте?
Відповідь: Друге місце.
Загадка: Що б ви знайшли в центрі Торонто?
Відповідь: Літеру "o".
Загадка: Ви заходите в страшний будинок самі. Там немає електрики, водопостачання або вентиляції. Всередині ви помічаєте 3 двері з номерами. Відкривши будь-які з них, ви помрете певним чином. Двері №1: вас з'їсть голодний лев. Двері №2: вас заріжуть. Двері №3: вас чекає електричний стілець. Які двері ви виберете?
Відповідь: Двері №3, оскільки немає електрики, щоб завдати шкоди.
Загадка: Всі 5 сестер зайняті. Енн читає книгу, Роза готує, Кеті грає в шахи, Мері пере білизну. Що робить п'ята сестра?
Відповідь: Вона грає в шахи, звичайно!
Загадка: Скільки місяців мають 28 днів?
Відповідь: Всі 12 місяців мають принаймні 28 днів.
Раніше ми вже писали про 7 хитрих математичних головоломок, які прокачають ваш мозок.
Читайте також про 10 ігор, які допоможуть розслабитися та забути про стрес.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Thought Сatalog та Parade.