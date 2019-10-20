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Красавица с Танцев со звездами сделала откровенное признание

STYLERЖизнь    20.10.2019 - 19:48
Красавица с Танцев со звездами сделала откровенное признание
Танцы со звездами 2019: Илона Гвоздева рассказала о своем муже (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Илона Гвоздева рассказала о ревности мужа

Украинская танцовщица Илона Гвоздева принимает участие уже в третьем сезоне популярного проекта Танцы со звездами. Она рассказала Кате Осадчей не ревнует ли ее муж к ее партнеру по танцам Владимиру Остапчуку.

Гвоздева уже танцевала в предыдущих выпусках шоу с Юрием Ткачем, потом с Игорем Ласточкиным, с которым она получила победу в Танцах со звездами 2018.

Танцы со звездами 2019: Илона Гвоздева рассказала о своем муже (видео: YouTube/Світське життя)

В этом сезоне ее партнером стал украинский телеведущий Владимир Остапчук. Осадча поинтересовалась у Гвоздевой ревнует ли ее муж к Владимиру. Гвоздева рассказала, что ее муж сказал, если Осадчая будет спрашивать про него, чтобы она ответила, что он очень ревнует.

Гвоздева призналась, что ее муж действительно очень ее ревнует, но он ее понимает и с уважением относится к тому, что она делает. Поэтому он никогда не ходит на светские мероприятия, чтобы его не спровоцировали, и ждет свою жену дома.

Красавица с Танцев со звездами сделала откровенное признание

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Напомним, что Елена Кравец сделала признание на Танцах со звездами. Она рассказала, что принимает участие в проекте ради поиска нового счастья, и она будет идти до конца. Кравец заявила, что отдает танцевальному проекту 99% своих сил.

Ранее сообщалось о том, что телеведущий и участник Танцев со звездами Даниэль Салем рассказал рассказал о том, что врачи обнаружили у него две опухоли на щитовидной железе.

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Новости Украины Танцы со звездамиИлона Гвоздева
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