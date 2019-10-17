Танцы со звездами 2019: в составе судей произошли кардинальные изменения

Танцы со звездами 2019 (Фото: пресс-служба)

В жюри Танцев со звездами появится еще один судья

В составе судей проекта Танцы со звездами произошли изменения – начиная с девятого эфира, который состоится в воскресенье, 20 октября, появится четвертый постоянный судья. Им стал выдающийся балетмейстер и Народный артист Украины, 89-летний Григорий Чапкис.

Во время восьмого эфира Григорий Чапкис занял кресло приглашенного судьи на шоу, но его комментарии и замечания так понравились участникам, а также телезрителям, что его попросили добавить в основной состав.

"Человек, который должен быть в жюри на постоянной основе – это Чапкис", - написали зрители в социальных сетях.

"Он два сезона следил за нашим шоу, и для него было большой неожиданностью, когда в прошлое воскресенье мы позвонили и предложили занять место судьи. Для него танцы - это жизнь, и он настоящая квинтэссенция нашего шоу. Телезрители были очень рады снова увидеть Григория Николаевича, ведь за эти годы очень соскучились по нему. Тысячи людей после эфира активно просили оставить его в качестве постоянного судьи, а мы всегда прислушиваемся к мнению зрителей. Кроме того, возвращение балетмейстера в проект сильно отразится на наших участниках. Они начнут готовить танец еще тщательнее, ведь знают, что Чапкис не допустит никаких ошибок в классической бальной хореографии", - так прокомментировал руководитель жанрового направления Владимир Завадюк возвращения Чапкиса на проект.

Григорий Чапкис (Фото: пресс-служба)

Сам же великий балетмейстер отметил, что будет счастлив стать постоянным судьей на шоу.

"Я счастлив, что буду и дальше помогать участникам совершенствовать хореографию, и сделаю все, чтобы оценки были справедливыми, а проект оставил глубокий след в сердцах зрителей. Для меня Танцы со звездами - лучшее шоу, которое популяризирует хореографию и культуру исполнения танцев. Проект очень много дал мне для работы, жизненного опыта еще тогда, десять лет назад. Быть сейчас постоянным судьей в этом шоу - большая честь и ответственность. Всего за 2-3 минуты нужно оценить музыкальность, ритмичность, выразительность, соответствие костюма, музыки, актерское мастерство и поставить справедливую оценку, от которой будет зависеть дальнейшая судьба участников на проекте. Я не могу ошибиться и должен быть максимально объективным, чтобы не потерять авторитет. За моими действиями наблюдают и студенты, которым я постоянно акцентирую на бальных канонах", - сказал Григорий Чапкис.