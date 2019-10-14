ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Две опухоли: секс-символ Танцев со звездами рассказал о страшном диагнозе

STYLERЖизнь    14.10.2019 - 17:23
Две опухоли: секс-символ Танцев со звездами рассказал о страшном диагнозе
Даниэль Салем рассказал о двух образованиях на щитовидке (фото: коллаж РБК-Украина)

Даниэль Салем рассказал о двух образованиях на щитовидке

Телеведущий и участник Танцев со звездами Даниэль Салем рассказал о нелегких испытаниях, которые ему пришлось преодолеть на своем жизненном пути. В частности, он признался, что врачи нашли у него две опухоли на щитовидной железе. Об этом сообщает "КП в Украине"

Салем отметил, что о страшном диагнозе узнал в возрасте 35 лет. После этого он сразу же пересмотрел свои взгляды на жизнь и понял, что хочет делать то, чем всегда хотел заниматься - танцевать и сниматься в кино.

Две опухоли: секс-символ Танцев со звездами рассказал о страшном диагнозе

Даниэль Салем (фото:. instagram.com/daniel_jihad_salem)

Даниэль также рассказал о своем тяжелом детстве. Его отец ливанец, поэтому несмотря на то, что он родился в Одессе, то вскоре переехал с семьей в Ливан. В то время там была гражданская война, и его семья жила бедно.

Салем с 8 лет уже работал, чтобы прокормить себя. Однажды он пришел домой, и отец позвал его на серьезный разговор. Он сообщил мальчику, что ему теперь придется самому зарабатывать на еду.

За семь лет Даниэль работал чистильщиком обуви, официантом, кабельщиком. Кроме того, он носил чемоданы в отеле, записывал порно на диски и продавал в школах, торговал тапочками в Египте, подметал улицы и красил кожу в Марокко.

В 15 лет умерла его мама, а в 25 не стало и его отца. После того, как не стало матери Салем пошел в армию и понял, что хочет жить в Украине.

Он прошел кастинг ведущего на одесском канале, а через несколько лет занялся ресторанным бизнесом. В данный момент он мотается между двумя городами - Киевом и Одессой. В столице у него съемки, а семья и собственные бары находятся в Одессе.

Танцы со звездами: участник проекта нарушил правила шоу Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу в 8 выпуске (фото, видео)
Новости Украины Танцы со звездами
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь