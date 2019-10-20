Красуня з Танців з зірками зробила відверте зізнання

Танці з зірками 2019: Ілона Гвоздьова розповіла про свого чоловіка (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Ілона Гвоздьова розповіла про ревнощі чоловіка

Українська телеведуча Ілона Гвоздьова бере участь у третьому сезоні популярного проекту Танці з зірками. Вона розповіла Каті Осадчій чи не ревнує її чоловік до її партнера по танцях Володимиру Остапчуку.

Гвоздьова вже танцювала в попередніх випусках шоу з Юрієм Ткачем, потім з Ігорем Ласточкіним, з яким вона отримала перемогу у Танцях з зірками 2018.

Танці з зірками 2019: Ілона Гвоздьова розповіла про свого чоловіка (відео: YouTube/Світське життя)

В цьому сезоні її партнером став український телеведучий Володимир Остапчук. Осадча поцікавилася у Гвоздьової чи ревнує її чоловік до Володимира. Гвоздьова розповіла, що її чоловік сказав, якщо Осадча буде питати про нього, щоб вона відповіла, що він дуже ревнує.

Гвоздєва зізналася, що її чоловік дійсно дуже ревнує її, але він її розуміє і з повагою ставиться до того, що вона робить. Тому він ніколи не ходить на світські заходи, щоб його не спровокували, і чекає на свою дружину вдома.

Ілона Гвоздьова та Володимир Остапчук (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Нагадаємо, що Олена Кравець зробила визнання на Танцях з зірками. Вона розповіла, що бере участь у проекті задля пошуку нового щастя, і вона буде йти до кінця. Кравець заявила, що віддає танцювального проекту 99% своїх сил.

Раніше повідомлялося про те, що телеведучий і учасник Танців з зірками Даніель Салем розповів розповів про те, що лікарі виявили у нього дві пухлини на щитовидній залозі.