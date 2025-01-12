Краса та гордість планети Земля. 8 фантастичних національних парків

Національні парки - це унікальні місця, де природа розкриває свою красу у всій величі. Величні гори, густі ліси, мальовничі водоспади та екзотичні мешканці - кожен парк має свою унікальну атмосферу.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список з восьми найкращих національних парків, які варто відвідати хоча б раз у житті.

Єллоустоунський національний парк, США

Перший у світі національний парк вражає своїми геотермальними явищами. Тут можна побачити знаменитий гейзер "Старий служник", який регулярно викидає струмінь гарячої води на висоту до 56 метрів.

Озера з різнобарвною водою, гарячі джерела та вулканічні поля створюють неземний ландшафт. Крім того, парк є домівкою для грізлі, бізонів, вовків та інших тварин, які мешкають тут у природному середовищі. Це місце, де природа показує свою силу та велич.

Велике призматичне джерело в Єллоустоунському національному парку (фото: Вікіпедія)

Серенгеті, Танзанія

Серенгеті - це безкрайні африканські савани, де щороку відбувається Велика міграція тварин. Мільйони антилоп, зебр і гну перетинають рівнини в пошуках кращих пасовищ, створюючи вражаюче видовище.

Парк також є домом для "великої п’ятірки" - левів, леопардів, слонів, носорогів і буйволів. Окрім дикої природи, тут можна насолодитися заходами сонця, які перетворюють савану на картину з яскравими відтінками.

Парк Серенгеті, Танзанія (фото: Вікіпедія)

Національний парк Тейде, Іспанія

Розташований на острові Тенеріфе, цей парк приваблює туристів своїм вулканом Тейде - найвищою точкою Іспанії. Вулканічні ландшафти нагадують інші планети, тому саме тут NASA тренувала астронавтів.

Відвідувачі можуть насолодитися прогулянками серед застиглих лавових полів, оглянути вулканічні кратери та милуватися панорамними краєвидами. Уночі парк перетворюється на ідеальне місце для спостереження за зорями завдяки чистому небу.

Національний парк Тейде (фото: Вікіпедія)

Фіордленд, Нова Зеландія

Цей парк відомий своїми фіордами, глибокими озерами та величними горами. Найбільш популярним місцем є фіорд Мілфорд-Саунд, який Редьярд Кіплінг назвав "восьмим дивом світу".

Водоспади, що спадають з висоти сотень метрів, кристально чиста вода та густі ліси створюють незабутній пейзаж. Тут мешкають рідкісні види тварин, як-от ківі, жовтоокий пінгвін і дельфіни. Парк - це ідеальне місце для активного відпочинку та єднання з природою.

Озеро у Фіордленді (фото: Вікіпедія)

Торрес-дель-Пайне, Чилі

Цей національний парк, розташований у Патагонії, відомий своїми величними горами, льодовиками та бірюзовими озерами. Однією з головних визначних пам’яток є три гранітні вершини, які підносяться на 2 500 метрів над рівнем моря.

Парк пропонує туристам захопливі пішохідні маршрути, під час яких можна насолоджуватися неймовірними краєвидами. Серед мешканців парку - гуанако, андські кондори та південноамериканські олені.

Парк Торрес-дель-Пайне (фото: Вікіпедія)

Національний парк Банф, Канада

Розташований у Канадських Скелястих горах, Банф зачаровує своїми мальовничими озерами та лісами. Лейк-Луїз із бірюзовою водою і гірськими вершинами, що відбиваються у ній, став візитівкою парку.

Узимку тут можна насолоджуватися катанням на лижах, а влітку - прогулянками пішохідними стежками. Парк є домівкою для ведмедів грізлі, лосів, вовків і багатьох інших диких тварин. Банф - це місце, де природа захоплює своєю величчю.

Національний парк Банф (фото: Вікіпедія)

Національний парк Крюгер, Південно-Африканська Республіка

Один із найвідоміших заповідників Африки, Крюгер пропонує унікальну можливість побачити диких тварин у їхньому природному середовищі. Тут можна вирушити на сафарі, щоб спостерігати за левами, слонами, гепардами та іншими мешканцями савани.

Парк також відомий своєю багатою історією, оскільки тут знайдено археологічні пам’ятки, яким понад 100 000 років. Завдяки хорошій інфраструктурі парк підходить як для досвідчених мандрівників, так і для сімейного відпочинку.

Крокодилова річка у паркі Крюгер (фото: Вікіпедія)

Національний парк Комодо, Індонезія

Цей парк є домівкою для унікальних мешканців - комодських варанів, найбільших ящірок у світі. Окрім дивовижних рептилій, тут можна побачити коралові рифи, екзотичні рибки та навіть мангрові ліси.

Парк розташований на кількох островах, кожен з яких вражає своєю природною красою. Відвідувачі також можуть зайнятися дайвінгом, щоб дослідити підводний світ. Комодо - це справжній рай для любителів дикої природи та пригод.

Гігантський варан у національному парку Комодо (фото: Вікіпедія)