Красота и гордость планеты Земля. 8 фантастических национальных парков

Национальные парки - это уникальные места, где природа раскрывает свою красоту во всем величии. Величественные горы, густые леса, живописные водопады и экзотические обитатели - каждый парк имеет свою уникальную атмосферу.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из восьми лучших национальных парков, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Йеллоустоунский национальный парк, США

Первый в мире национальный парк поражает своими геотермальными явлениями. Здесь можно увидеть знаменитый гейзер "Старый служака", который регулярно выбрасывает струю горячей воды на высоту до 56 метров.

Озера с разноцветной водой, горячие источники и вулканические поля создают неземной ландшафт. Кроме того, парк является домом для гризли, бизонов, волков и других животных, которые живут здесь в естественной среде обитания. Это место, где природа показывает свою силу и величие.

Большой призматический источник в Йеллоустоунском национальном парке (фото: Википедия)

Серенгети, Танзания

Серенгети - это бескрайние африканские саванны, где ежегодно происходит Великая миграция животных. Миллионы антилоп, зебр и гну пересекают равнины в поисках лучших пастбищ, создавая впечатляющее зрелище.

Парк также является домом для "большой пятерки" - львов, леопардов, слонов, носорогов и буйволов. Кроме дикой природы, здесь можно насладиться закатами, которые превращают саванну в картину с яркими оттенками.

Парк Серенгети, Танзания (фото: Википедия)

Национальный парк Тейде, Испания

Расположенный на острове Тенерифе, этот парк привлекает туристов своим вулканом Тейде - самой высокой точкой Испании. Вулканические ландшафты напоминают другие планеты, поэтому именно здесь NASA тренировала астронавтов.

Посетители могут насладиться прогулками среди застывших лавовых полей, осмотреть вулканические кратеры и любоваться панорамными видами. Ночью парк превращается в идеальное место для наблюдения за звездами благодаря чистому небу.

Национальный парк Тейде (фото: Википедия)

Фьордленд, Новая Зеландия

Этот парк известен своими фьордами, глубокими озерами и величественными горами. Наиболее популярным местом является фьорд Милфорд-Саунд, который Редьярд Киплинг назвал "восьмым чудом света".

Водопады, падающие с высоты сотен метров, кристально чистая вода и густые леса создают незабываемый пейзаж. Здесь обитают редкие виды животных, такие как киви, желтоглазый пингвин и дельфины. Парк - это идеальное место для активного отдыха и единения с природой.

Озеро в Фьордленде (фото: Википедия)

Торрес-дель-Пайне, Чили

Этот национальный парк, расположенный в Патагонии, известен своими величественными горами, ледниками и бирюзовыми озерами. Одной из главных достопримечательностей являются три гранитные вершины, которые возвышаются на 2 500 метров над уровнем моря.

Парк предлагает туристам увлекательные пешеходные маршруты, во время которых можно наслаждаться невероятными пейзажами. Среди обитателей парка - гуанако, андские кондоры и южноамериканские олени.

Парк Торрес-дель-Пайне (фото: Википедия)

Национальный парк Банф, Канада

Расположенный в Канадских Скалистых горах, Банф очаровывает своими живописными озерами и лесами. Лейк-Луиз с бирюзовой водой и отражающимися в ней горными вершинами стал визитной карточкой парка.

Зимой здесь можно наслаждаться катанием на лыжах, а летом - прогулками по пешеходным тропам. Парк является домом для медведей гризли, лосей, волков и многих других диких животных. Банф - это место, где природа восхищает своим величием.

Национальный парк Банф (фото: Википедия)

Национальный парк Крюгер, Южно-Африканская Республика

Один из самых известных заповедников Африки, Крюгер предлагает уникальную возможность увидеть диких животных в их естественной среде обитания. Здесь можно отправиться на сафари, чтобы наблюдать за львами, слонами, гепардами и другими обитателями саванны.

Парк также известен своей богатой историей, поскольку здесь найдены археологические памятники, которым более 100 000 лет. Благодаря хорошей инфраструктуре парк подходит как для опытных путешественников, так и для семейного отдыха.

Крокодиловая река в парке Крюгер (фото: Википедия)

Национальный парк Комодо, Индонезия

Этот парк является домом для уникальных жителей - комодских варанов, крупнейших ящериц в мире. Кроме удивительных рептилий, здесь можно увидеть коралловые рифы, экзотические рыбки и даже мангровые леса.

Парк расположен на нескольких островах, каждый из которых поражает своей природной красотой. Посетители также могут заняться дайвингом, чтобы исследовать подводный мир. Комодо - это настоящий рай для любителей дикой природы и приключений.

Гигантский варан в национальном парке Комодо (фото: Википедия)