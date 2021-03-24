Под Краматорском маленький мальчик полз вдоль трамвайных путей на мосту

Прибывшие полицейские установили и маму ребенка, и все обстоятельства инцидента.

Выяснилось, что 2,5-летний мальчик, который отправился "путешествовать", проживает в доме недалеко от железнодорожного вокзала.

Его мама ненадолго отправилась по делам, и попросила своего 12-летнего сына приглядывать за младшим братиком. Однако подросток не заметил, как малыш исчез из дома.

В Дружковке маленький мальчик ушел из дома и ползал на мосту вдоль трамвайных путей (фото: kramatorsk-police.dn.ua)

Инспекторы ювенальной превенции провели с женщиной профилактическую работу.

Также сообщается, что по данному факту направили письмо в службу по делам детей Дружковского горсовета для дальнейшей проверки.

Правоохранители поблагодарили неравнодушную женщину, которая спасла мальчика от огромной опасности на проезжей части на мосту, под которым протекает река.

В Дружковке спасли 2,5-летнего ребенка, который ползал на мосту вдоль трамвайных путей (фото: kramatorsk-police.dn.ua)