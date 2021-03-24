Под Краматорском маленький мальчик полз вдоль трамвайных путей на мосту

В Дружковке ребенок полз на проезжей части вдоль трамвайных путей на мосту. Это заметила женщина, которая как раз в это время ехала в трамвае - пассажирка бросилась спасать малыша, а также вызвала правоохранителей.
Об этом 24 марта передали в пресс-службе Краматорского районного управления полиции.
Прибывшие полицейские установили и маму ребенка, и все обстоятельства инцидента.
Выяснилось, что 2,5-летний мальчик, который отправился "путешествовать", проживает в доме недалеко от железнодорожного вокзала.
Его мама ненадолго отправилась по делам, и попросила своего 12-летнего сына приглядывать за младшим братиком. Однако подросток не заметил, как малыш исчез из дома.
В Дружковке маленький мальчик ушел из дома и ползал на мосту вдоль трамвайных путей (фото: kramatorsk-police.dn.ua)
Инспекторы ювенальной превенции провели с женщиной профилактическую работу.
Также сообщается, что по данному факту направили письмо в службу по делам детей Дружковского горсовета для дальнейшей проверки.
Правоохранители поблагодарили неравнодушную женщину, которая спасла мальчика от огромной опасности на проезжей части на мосту, под которым протекает река.
В Дружковке спасли 2,5-летнего ребенка, который ползал на мосту вдоль трамвайных путей (фото: kramatorsk-police.dn.ua)
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