Під Краматорськом маленький хлопчик повз уздовж трамвайної колії на мосту

У Дружківці дитина повзла на проїзній частині вздовж трамвайних колій на мосту. Це помітила жінка, яка саме в цей час їхала в трамваї - пасажирка кинулася рятувати малюка, а також викликала правоохоронців.
Про це 24 березня передали в прес-службі Краматорського районного управління поліції.
Прибулі поліцейські встановили і маму дитини, і всі обставини інциденту.
З'ясувалося, що 2,5-річний хлопчик, який відправився "подорожувати", проживає в будинку недалеко від залізничного вокзалу.
Його мама ненадовго пішла по справах, і попросила свого 12-річного сина доглядати за молодшим братиком. Проте підліток не помітив, як малюк зник з дому.
У Дружківці маленький хлопчик пішов з дому і повзав на мосту вздовж трамвайних колій (фото: kramatorsk-police.dn.ua)
Інспектори ювенальної превенції провели профілактичну роботу з жінкою.
Також повідомляється, що за даним фактом направили лист до служби у справах дітей Дружківської міськради для подальшої перевірки.
Правоохоронці подякували небайдужій жінці, яка врятувала хлопчика від величезної небезпеки на проїзній частині на мосту, під яким протікає річка.
У Дружківці врятували 2,5-річну дитину, яка повзала на мосту вздовж трамвайних колій (фото: kramatorsk-police.dn.ua)
Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі п'яна мати побила та вигнала на вулицю двох малюків.
Також ми писали про те, що в лютому у Кривому Розі хлопчик стрибнув з 5 поверху, а його п'яний батько вдома навіть не помітив.