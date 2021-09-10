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В Константиновке "копы" украли мусорку и попали на видео

Автор: Владимир Костырин

В Константиновке правоохранители умыкнули урну для мусора на автомойке, где чистили служебный автомобиль от грязи. Действия сотрудников управления полиции охраны сняла камера видеонаблюдения.

Кадры с необычным преступлением быстро разлетелись в интернете.

Как видно на ролике, "копы", после мытья машины стали протирать транспорт тряпками. В определенный момент один из правоохранителей, осмотревшись, взял мусорку рядом и положил на заднее сидение в салон авто.

Напарник "собирателя урн" на это никак не отреагировал.

После оба сотрудника полиции охраны спокойно продолжили чистку авто.

Видео: в Константиновке сотрудники полиции украли мусорку на автомойке

Реакция сети

"Мусора украли мусорку. Идеальное преступление", - иронизирует на случай журналист Сергей Гришин в своем Facebook.

Так, инцидент с кражей мусорки рассмешил пользователей сети и вызвал массу саркастических комментариев.

  • Каннибализм?
  • Своего забрали
  • Взяли под охрану
  • Может это вещдок?
  • Это как съесть каннибала!
  • На экспертизу забрали, сто пудов. Нет, не сто пудов - зуб даю. Нет, зуб не дам - просто спи**или.
  • Подвезли коллегу...
  • Чтобы бороться с мусором нужно думать как мусор.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали полицейского, который забрал сумку у потерпевшего и поделился с коллегами.

Также мы писали о том, что весной на Закарпатье поймали набожного церковного грабителя, который стал "звездой" сети - мужчина в храме перед воровством продезинфицировал руки при помощи антисептика, и перекрестился.

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Донецкая областьКонстантиновка