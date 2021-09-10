У Костянтинівці "копи" вкрали смітник і потрапили на відео

У Костянтинівці правоохоронці умикнули урну для сміття на автомийці, де чистили службовий автомобіль від бруду. Дії співробітників управління поліції охорони зняла камера відеоспостереження.
Кадри з незвичайним злочином швидко розлетілися в інтернеті.
Як видно на ролику, "копи", після миття машини стали протирати транспорт ганчірками. У певний момент один з правоохоронців, озирнувшись, взяв смітник поруч і поклав на заднє сидіння в салон авто.
Напарник "збирача урн" на це ніяк не відреагував.
Після обидва співробітники поліції охорони спокійно продовжили чистку авто.
Відео: у Костянтинівці співробітники поліції вкрали смітник на автомийці
"Мусора вкрали мусорку. Ідеальний злочин", - іронізує на випадок журналіст Сергій Гришин у своєму Facebook.
Так, інцидент з крадіжкою смітника розсмішив користувачів мережі та викликав масу саркастичних коментарів.
Раніше повідомлялося, що у Києві затримали поліцейського, який забрав сумку у потерпілого і поділився з колегами.
Також ми писали про те, що навесні на Закарпатті зловили побожного церковного грабіжника, який став "зіркою" мережі - чоловік в храмі перед крадіжкою продезінфікував руки за допомогою антисептика, і перехрестився.