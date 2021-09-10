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У Костянтинівці "копи" вкрали смітник і потрапили на відео

Автор: Володимир Костирін

У Костянтинівці правоохоронці умикнули урну для сміття на автомийці, де чистили службовий автомобіль від бруду. Дії співробітників управління поліції охорони зняла камера відеоспостереження.

Кадри з незвичайним злочином швидко розлетілися в інтернеті.

Як видно на ролику, "копи", після миття машини стали протирати транспорт ганчірками. У певний момент один з правоохоронців, озирнувшись, взяв смітник поруч і поклав на заднє сидіння в салон авто.

Напарник "збирача урн" на це ніяк не відреагував.

Після обидва співробітники поліції охорони спокійно продовжили чистку авто.

Відео: у Костянтинівці співробітники поліції вкрали смітник на автомийці

Реакція мережі

"Мусора вкрали мусорку. Ідеальний злочин", - іронізує на випадок журналіст Сергій Гришин у своєму Facebook.

Так, інцидент з крадіжкою смітника розсмішив користувачів мережі та викликав масу саркастичних коментарів.

  • Канібалізм?
  • Свого забрали
  • Взяли під охорону
  • Може це речдок?
  • Це як з'їсти канібала!
  • На експертизу забрали, сто пудів. Ні, не сто пудів - зуб даю. Ні, зуб не дам - просто спи**или.
  • Підвезли колегу...
  • Щоб боротися зі сміттям потрібно думати як сміття.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримали поліцейського, який забрав сумку у потерпілого і поділився з колегами.

Також ми писали про те, що навесні на Закарпатті зловили побожного церковного грабіжника, який став "зіркою" мережі - чоловік в храмі перед крадіжкою продезінфікував руки за допомогою антисептика, і перехрестився.

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