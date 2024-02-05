Крадуть особисті дані: на Android знайдено 12 додатків-шпигунів (список)

Дослідники кібербезпеки виявили в Google Play на Android відразу 12 шкідливих програм, більшість з яких видають себе за додатки для спілкування.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-видання про технології TechRadar.
Дослідники виявили, що зловмисники використовують соціальні мережі для поширення шкідливих додатків. Вони створюють фейкові облікові записи, використовуючи фотографії привабливих людей, щоб завести знайомства з різними користувачами. У процесі коротких розмов вони пропонують перейти на спілкування через месенджери.
Шкідливі програми
Всі ці програми, що здаються функціональними, фактично шпигують за користувачами у фоновому режимі. Вони також містять код трояна віддаленого доступу VajraSpy, який був розроблений хакерським угрупованням Patchwork.
Цей вірус має можливість крадіжки списків контактів, файлів, журналів дзвінків та навіть SMS-повідомлень. Деякі варіанти можуть перехоплювати повідомлення з месенджерів WhatsApp та Signal, а також записувати телефонні дзвінки та створювати знімки за допомогою камери пристрою.
Хоча Google вже видалила ці програми зі свого магазину додатків, вони, як і раніше, доступні для скачування зі сторонніх магазинів та шкідливих веб-сайтів. Експерти рекомендують користувачам, які вже завантажили їх, видалити програми та провести повне очищення своїх смартфонів, щоб забезпечити безпеку.
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