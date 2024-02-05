Воруют личные данные: на Android найдено 12 приложений-шпионов (список)

Что известно о вредоносных приложениях

Исследователи обнаружили, что злоумышленники используют социальные сети для распространения вредоносных приложений. Они создают фейковые аккаунты, используя фотографии привлекательных людей, чтобы завести знакомства с различными пользователями. В процессе коротких бесед они предлагают перейти на общение через мессенджеры.

Вредоносные приложения

Privee Talk

MeetMe

Let’s Chat

Quick Chat

Rafaqat

Chit Chat

YohooTalk

TikTalk

Hello Chat

Nidus

GlowChat

Wave Chat

Все эти приложения, кажущиеся функциональными, фактически шпионят за пользователями в фоновом режиме. Они также содержат. код трояна удалённого доступа VajraSpy, который был разработан хакерской группировкой Patchwork.

Этот вирус имеет возможность кражи списков контактов, файлов, журналов вызовов и даже SMS-сообщений. Некоторые варианты могут перехватывать сообщения из мессенджеров WhatsApp и Signal, а также записывать телефонные звонки и создавать снимки с помощью камеры устройства.

Хотя Google уже удалила эти приложения из своего магазина приложений, они по-прежнему доступны для скачивания из сторонних магазинов и вредоносных веб-сайтов. Эксперты рекомендуют пользователям, которые уже загрузили их, удалить приложения и провести полную очистку своих смартфонов, чтобы обеспечить безопасность.