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Воруют личные данные: на Android найдено 12 приложений-шпионов (список)

На Android найдены приложения-шпионы (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Исследователи кибербезопасности обнаружили в Google Play на Android сразу 12 вредоносных программ, большинство из которых выдают себя за приложения для общения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание про технологии TechRadar.

Что известно о вредоносных приложениях

Исследователи обнаружили, что злоумышленники используют социальные сети для распространения вредоносных приложений. Они создают фейковые аккаунты, используя фотографии привлекательных людей, чтобы завести знакомства с различными пользователями. В процессе коротких бесед они предлагают перейти на общение через мессенджеры.

Вредоносные приложения

  • Privee Talk
  • MeetMe
  • Let’s Chat
  • Quick Chat
  • Rafaqat
  • Chit Chat
  • YohooTalk
  • TikTalk
  • Hello Chat
  • Nidus
  • GlowChat
  • Wave Chat

Все эти приложения, кажущиеся функциональными, фактически шпионят за пользователями в фоновом режиме. Они также содержат. код трояна удалённого доступа VajraSpy, который был разработан хакерской группировкой Patchwork.

Этот вирус имеет возможность кражи списков контактов, файлов, журналов вызовов и даже SMS-сообщений. Некоторые варианты могут перехватывать сообщения из мессенджеров WhatsApp и Signal, а также записывать телефонные звонки и создавать снимки с помощью камеры устройства.

Хотя Google уже удалила эти приложения из своего магазина приложений, они по-прежнему доступны для скачивания из сторонних магазинов и вредоносных веб-сайтов. Эксперты рекомендуют пользователям, которые уже загрузили их, удалить приложения и провести полную очистку своих смартфонов, чтобы обеспечить безопасность.

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