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Ворует носки и предупреждает о приближении ракеты: военные показала своего пса-талисмана

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Ровенская область, Вторник 27 сентября 2022 17:33
Ворует носки и предупреждает о приближении ракеты: военные показала своего пса-талисмана Собака Лори извещает военных об опасности (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Собака Лори заранее предупреждает украинских бойцов о ракетной опасности. Она стала талисманом и боевой подругой 104-й бригады терробороны Ровенской области.

Об этом сообщает ТСН.

В частности, в армию она ушла вместе со своим хозяином, и с домашней собаки стала служебной. Сейчас следит за белорусской границей и при малейшей опасности сразу извещает военных.

Лори - породы бигль. Собратья из бригады удивляются как собака изменилась в армии.

"У Лори конечно потенциал раскрылся, я сам того не ожидал. Она была до этого обычным домашним животным", - говорит пограничник.

Кинолог и боец по позывному "Хата" рассказывает, что именно он взялся за военное воспитание Лори. По его словам, собака капризная, как все девушки, она еще всех канонов военной службы не понимает.

Ворует носки и предупреждает о приближении ракеты: военные показала своего пса-талисманаПограничники показали собаку, которая извещает их о ракетных обстрелах (скрин)

Он и добавляет, что, несмотря на это, она старательна и сама овладела тем, чему ее не учили. В частности, она раньше времени стала извещать об угрозе.

"Когда ракетная опасность, она предупреждает. Она начинает лаять, вертеться", - рассказывают военные.

Также собака громко предупреждает, если видит незнакомцев. А еще Лори называют внештатным психологом, никто не остается равнодушным, когда ей вдруг хочется поиграть.

Ворует носки и предупреждает о приближении ракеты: военные показала своего пса-талисманаПограничники показали собаку, которая извещает их о ракетных обстрелах (скрин)

Бойцы говорят, что иногда Лори может тихонько и печенье украсть, ли после ее гостей носков военные недосчитываются. Она, говорят, не просто собака, а боевая подруга.

Военные говорят, что ее интерес ко всему вокруг будут развивать, ведь видят потенциал в обнаружении взрывоопасных предметов.

Ворует носки и предупреждает о приближении ракеты: военные показала своего пса-талисманаВорует носки и предупреждает о приближении ракеты: военные показала своего пса-талисманаВорует носки и предупреждает о приближении ракеты: военные показала своего пса-талисманаПограничники показали собаку, которая извещает их о ракетных обстрелах (скрин)

Ранее украинские разведчики показывали своего пса-талисмана.

Также мы писали, что собака Лея прошла десятки километров, чтобы найти своего друга-кинолога на фронте.

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