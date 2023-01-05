Кожну тварину кличе на ім'я: українка рятувала з-під обстрілів РФ майже 200 собак та котів

У селі Руські Тишки Харківської області Олена Бубенко під час російської окупації доглядала за майже 200 собак та котів. Жінка рятувала їх з-під обстрілів та ховала у підвалі.
Про це йдеться у сюжеті Суспільне Харків.
До російського вторгнення в Україну родина Олени мала притулок для півсотні тварин, а також господарство - тримали кіз, качок, курей та гусей. Однак, російські окупанти повністю зруйнували три будинки родини, згоріли сараї та льох завалило.
"Я не змогла виїхати, не змогла покинути тварин. У мене багато моїх собак лишилось, а чужих, яких люди покинули, коли виїжджали, хто їм би допомагав? Їх не було кому годувати", - говорить жінка.
До того ж жінка кожну тварину кличе на ім'я.
Під час постійних обстрілів вона годувала 153 собаки. Деяких собак вже забрали люди, які вже повернулись додому.
До нападу РФ у Олени було 57 тварин, але 11 з них згоріли, а 8 зникли, 38 - залишилися.
Зараз на території будинку жінки живе 67 собак, а загалом годує зараз близько 97 собак.
Корми для тварин Олені передають волонтери, адже щодня собаки з'їдають по чотири мішки сухого корму.
"На вогнищі ми варимо кашу собакам. І навіть коли були обстріли собі варили. Чай гріли, тому що ні газу не було, нічого не було", - згадує жінка.
Також Олена замовляє будки для тварин, небайдужі люди зібрали 120 тисяч гривень.
"У мене є мрія, що люди повернуться й заберуть своїх собак додому, а ті, що лишаться, вже будуть моїми", - додала вона.
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