Каждое животное зовет по имени: украинка спасала из-под обстрелов РФ почти 200 собак и кошек

В селе Русские Тишки Харьковской области Елена Бубенко во время российской оккупации ухаживала за около 200 собак и кошек. Женщина спасала их из-под обстрелов и прятала в подвале.
Об этом говорится в сюжете Суспільне Харків.
До российского вторжения в Украину семья Елены имела приют для полсотни животных, а также хозяйство - держали коз, уток, кур и гусей. Однако российские оккупанты полностью разрушили три дома семьи, сгорели сараи и погреб завалило.
"Я не смогла уехать, не смогла покинуть животных. У меня много моих собак осталось, а чужих, которых люди покинули, когда уезжали, кто им бы помогал? Их некому было кормить", - говорит женщина.
К тому же женщина каждое животное зовет по имени.
Во время постоянных обстрелов она кормила 153 собаки. Некоторые собаки уже забрали люди, которые уже вернулись домой.
До нападения РФ у Елены было 57 животных, но 11 из них сгорели, а 8 исчезли, 38 - остались.
Сейчас на территории дома женщины живет 67 собак, а всего кормит сейчас около 97 собак.
Корма для животных Елене передают волонтеры, ведь каждый день собаки съедают по четыре мешка сухого корма.
"На костре мы варим кашу собакам. И даже когда были обстрелы себе варили. Чай грели, потому что ни газа не было, ничего не было", - вспоминает женщина.
Также Елена заказывает будки для животных, неравнодушные люди собрали 120 тысяч гривен.
"У меня есть мечта, что люди вернутся и заберут своих собак домой, а оставшиеся уже будут моими", - добавила она.
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