Злякався російських обстрілів: під Києвом рятували собаку, який впав у каналізацію
У селі Гатне Київської області під час обстрілів російських окупантів собака злякався вибухів і впав в яму. Рятувальники швидко дістали з каналізації собаку.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.
Як рятували собаку
Зокрема, фахівці за допомогою драбини та мотузки собаку дістали з ями та передали господарям.
Наразі чотирилапому нічого не загрожує.
"Від рук окупантів страждають не тільки люди, а й тварини. При чому як фізично, так і морально", - кажуть рятувальники.
Рятувальники додали, що того дня в населеному пункті зафіксували кілька "прильотів". Тому ситуація була складна і всі були налякані.
У Київській області врятували собаку, який під час російських обстрілів злякався та впав у каналізацію (kv.dsns.gov.ua)
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