Злякався російських обстрілів: під Києвом рятували собаку, який впав у каналізацію

У селі Гатне Київської області під час обстрілів російських окупантів собака злякався вибухів і впав в яму. Рятувальники швидко дістали з каналізації собаку.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

Як рятували собаку

Зокрема, фахівці за допомогою драбини та мотузки собаку дістали з ями та передали господарям.

Наразі чотирилапому нічого не загрожує.

"Від рук окупантів страждають не тільки люди, а й тварини. При чому як фізично, так і морально", - кажуть рятувальники.

Рятувальники додали, що того дня в населеному пункті зафіксували кілька "прильотів". Тому ситуація була складна і всі були налякані.

У Київській області врятували собаку, який під час російських обстрілів злякався та впав у каналізацію (kv.dsns.gov.ua)