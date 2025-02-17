На каждом из них поместится целый город. 7 самых больших стадионов мира

Стадионы - это не просто спортивные арены, они становятся символами любви к спорту и культурными ориентирами в разных странах. Некоторые из крупнейших стадионов в мире являются настоящими чудесами архитектуры.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Rarest.org рассказывает о семи самых больших стадионах мира, которые вызывают восхищение.

Мельбурн Крикет Граунд (MCG), Мельбурн, Австралия

Мельбурн Крикет Граунд (MCG) - самый большой стадион Австралии, который вмещает 100 024 зрителей. Этот исторический стадион был открыт в 1853 году и стал центром австралийского спорта. На нем проходят важные события, включая крикет, австралийский футбол и регби.

MCG также стал местом проведения летних Олимпийских игр 1956 года и Игр Содружества 2006 года. Это настоящий культурный и спортивный хаб Австралии, который продолжает привлекать зрителей со всего мира.

Стадион Мельбурн Крикет Граунд (фото: Википедия)

Камп Ноу, Барселона, Испания

Камп Ноу - самый большой футбольный стадион Европы, который вмещает 99 354 зрителей. Этот стадион, открытый в 1957 году, является домом для футбольного клуба "Барселона". На его поле проходили одни из самых известных матчей в истории футбола.

Камп Ноу имеет уникальную атмосферу, создаваемую зрителями, и постоянно развивается, чтобы стать еще более впечатляющим. Благодаря связи с таким успешным клубом и своей исторической значимости, стадион является обязательным для посещения любителями футбола.

Стадион Камп Ноу (фото: Википедия)

ФНБ Стадион, Йоханнесбург, Южная Африка

ФНБ Стадион, также известный как Соккер Сити, является крупнейшим стадионом Африки, который вмещает 94 736 зрителей. Стадион был открыт в 1989 году, а его особая форма, напоминающая африканскую чашу, делает его неповторимым.

Стадион стал важной частью южноафриканской спортивной культуры и был местом проведения чемпионата мира по футболу 2010 года. Его историческое значение усиливается тем, что именно на этом стадионе Нельсон Мандела произнес свою первую речь после освобождения из тюрьмы в 1990 году.

ФНБ Стадион (фото: Википедия)

Эстадио Азтека, Мехико, Мексика

Эстадио Азтека в Мехико - один из крупнейших стадионов мира, который вмещает 87 523 зрителей. Стадион стал знаковым объектом, проведя два финала чемпионатов мира по футболу, что является исключительным достижением. Он также является домом для национальной сборной Мексики и клуба "Америка".

Эстадио Азтека находится на высоте 2 240 метров над уровнем моря, что делает его особенно сложным для соперников. Стадион также принимал большие концерты и другие культурные события, оставив свой след в истории спорта.

Эстадио Азтека (фото: Википедия)

Уэмбли (Новый), Лондон, Великобритания

Новый Уэмбли, открытый в 2007 году, является современным стадионом с уникальной архитектурой. Его вместимость составляет 90 000 зрителей, и он стал символом британского футбола. На стадионе проходят важнейшие футбольные матчи, включая финалы Кубка Англии и международные турниры.

Знаменитый своим арочным дизайном, который стал одной из визитных карточек Лондона, Уэмбли является мировым культурным и спортивным объектом. Стадион сочетает в себе богатый опыт и современные достижения в строительстве.

Стадион Уэмбли (фото: Википедия)

Роз Боуэлл, Пасадена, США

Роз Боуэлл, открытый в 1922 году, является историческим символом американского спорта. Вмещает 88 565 зрителей и стал домом для одного из самых престижных матчей американского футбола - ежегодной игры Роз Боуэлла.

Стадион расположен в живописной местности с видами на горы, что придает ему особое очарование. Роуз Боуэлл также принимал важные события, такие как игры чемпионатов мира по футболу и олимпийские соревнования. С его историей и значимостью этот стадион является неотъемлемой частью спортивной культуры США.

Стадион Роуз Боуэлл (фото: Википедия)

Маракана, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Стадион Маракана в Рио-де-Жанейро - один из крупнейших стадионов мира, вмещающий 78 838 зрителей. Это один из самых известных футбольных стадионов в мире, открытый в 1950 году, который стал местом проведения финала чемпионата мира по футболу.

Стадион пережил многочисленные реконструкции, однако остается символом бразильской футбольной культуры. Маракана также является важным культурным центром и принимает различные концерты и другие крупные события. Его история и атмосферу невозможно не почувствовать во время любого спортивного или культурного мероприятия.

Стадион Маракана (фото: Википедия)