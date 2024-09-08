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Колись ці трибуни знов зашумлять. Топ-5 найсучасніших стадіонів України

Неділя 08 вересня 2024 10:30
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Колись ці трибуни знов зашумлять. Топ-5 найсучасніших стадіонів України НСК "Олімпійський", Київ (фото: Вікіпедія)
Автор: Фелікс Коркін

Україна - потужна спортивна держава. У наших містах багато сучасних стадіонів, які можуть приймати спортивні змагання. Які 5 стадіонів України мають найбільші розміри та цікаву історію?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про красу та гордість українського спорту - найбільші стадіони країни.

НСК "Олімпійський", Київ

Історія НСК "Олімпійський" бере свій початок з 1923 року, коли на його місці було побудовано "Красний стадіон". У 1936 році він був радикально перебудований, проте відкриття відкладалося через початок Другої світової війни. Стадіон неодноразово реконструювали, а в 1996 році він отримав назву "Олімпійський".

Капітальна модернізація до Євро-2012 зробила його найсучаснішим стадіоном України, здатним вмістити понад 70 тисяч глядачів. Після цього тут пройшов фінал Ліги чемпіонів 2018 року, що підтвердило його високий клас. На сьогодні "Олімпійський" є однією з найбільших арен Європи.

Колись ці трибуни знов зашумлять. Топ-5 найсучасніших стадіонів УкраїниНСК "Олімпійський" (фото: Вікіпедія)

Стадіон "Металіст", Харків

Стадіон "Металіст" у Харкові був заснований ще в 1926 році. Протягом своєї історії він носив кілька назв, таких як "Трактор" і "Дзержинець", перш ніж отримати свою теперішню назву в 1967 році.

У рамках підготовки до Євро-2012 стадіон був повністю реконструйований, що дозволило приймати матчі групової стадії цього турніру. Кількість місць налічує 40 003 людей. Проте після 2014 року він тимчасово став домашньою ареною донецького "Шахтаря", а з початком війни стадіон був законсервований.

Колись ці трибуни знов зашумлять. Топ-5 найсучасніших стадіонів УкраїниСтадіон "Металіст" (фото: Вікіпедія)

Стадіон "Арена Львів", Львів

"Арена Львів" була побудована з нуля спеціально для проведення Євро-2012. Це один із найновіших стадіонів України, відкритий у жовтні 2011 року. Спочатку планувалося назвати його "Лемберг", але це ім’я не прижилося серед львів’ян.

Стадіон вміщує майже 35 тисяч глядачів, що робить його найбільшим у Західній Україні. Після Євро він став домом для львівського "Руху" та використовувався для матчів збірної України. Сучасна інфраструктура стадіону включає парковку, фудкорти та зручності для глядачів.

Колись ці трибуни знов зашумлять. Топ-5 найсучасніших стадіонів УкраїниСтадіон "Арена Львів" (фото: Вікіпедія)

Стадіон "Чорноморець", Одеса

Стадіон "Чорноморець" в Одесі був побудований ще в 1925 році на місці колишнього кладовища. Спочатку він був відомий як один із головних стадіонів міста, проте його сучасний вигляд з’явився після повної реконструкції до Євро-2012.

На жаль, Одеса не була обрана як приймаюче місто, але стадіон продовжував функціонувати, ставши домівкою для футбольного клубу "Чорноморець". Арена вміщує понад 34 тисячі глядачів і є найбільшим стадіоном на Півдні України. Зараз тут також знаходиться музей історії футбольного клубу.

Колись ці трибуни знов зашумлять. Топ-5 найсучасніших стадіонів УкраїниСтадіон "Чорноморець" (фото: Вікіпедія)

Стадіон "Дніпро Арена", Дніпро

Історія "Дніпро Арени" починається з середини ХХ сторіччя, коли на місці нинішнього стадіону знаходився "Стадіон Сталь", відкритий у 1939 році. Проте через різні обставини стадіон закрили, і його територія перетворилася на ринок.

У 2005 році старий стадіон був знесений, а в 2008 на його місці збудували нову сучасну арену. Попри це, місто не отримало матчі Євро-2012, але "Дніпро Арена" стала головною ареною для місцевих клубів "Дніпро" та "Дніпро-1". Сьогодні стадіон має місткість понад 31 тисячу глядачів.

Колись ці трибуни знов зашумлять. Топ-5 найсучасніших стадіонів УкраїниСтадіон "Дніпро Арена" (фото: dp.informator.ua)

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Terrikon.com, "Трибуна", Вікіпедія.

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