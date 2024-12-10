У кожного він є: лікар назвала гаджет, який "кишить" бактеріями

Люди кожного дня користуються смартфонами, оскільки вони стали основною частиною повсякденного життя. Однак, гаджети буквально кишать бактеріями і варто регулярно їх очищати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Часто люди використовують свої смартфони як будильник або перед сном переглядають соціальні мережі. Однак, сон поруч із мобільним телефоном може призводити до безсоння.
Все через синє світло, яке вони випромінюють. Це світло стимулює тіло як кофеїн, коли ви користуєтеся смартфоном перед сном. Це призводить до почастішання пульсу, а також до зниження вироблення мелатоніну, гормону сну.
Щоб захистити себе від шкідливого впливу мобільного телефону, варто вжити деяких запобіжних заходів:
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