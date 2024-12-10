У каждого он есть: врач назвала гаджет, который "кишит" бактериями

Люди каждый день пользуются смартфонами, потому что они стали основной частью повседневной жизни. Однако, гаджеты буквально кишат бактериями и следует регулярно их очищать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Часто люди используют свои смартфоны в качестве будильника или перед сном просматривают социальные сети. Однако сон рядом с мобильным телефоном может приводить к бессоннице.
Все из-за синего света, который они излучают. Этот свет стимулирует тело как кофеин, когда вы пользуетесь смартфоном перед сном. Это приводит к учащению пульса, а также к понижению выработки мелатонина, гормона сна.
Чтобы защитить себя от вредного влияния мобильного телефона, следует принять некоторые меры предосторожности:
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