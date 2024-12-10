У каждого он есть: врач назвала гаджет, который "кишит" бактериями

Что следует знать

Телефоны вредят сну

Часто люди используют свои смартфоны в качестве будильника или перед сном просматривают социальные сети. Однако сон рядом с мобильным телефоном может приводить к бессоннице.

Все из-за синего света, который они излучают. Этот свет стимулирует тело как кофеин, когда вы пользуетесь смартфоном перед сном. Это приводит к учащению пульса, а также к понижению выработки мелатонина, гормона сна.

Чтобы защитить себя от вредного влияния мобильного телефона, следует принять некоторые меры предосторожности: