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У каждого он есть: врач назвала гаджет, который "кишит" бактериями

Врач рассказала о главной опасности смартфонов для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Люди каждый день пользуются смартфонами, потому что они стали основной частью повседневной жизни. Однако, гаджеты буквально кишат бактериями и следует регулярно их очищать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Что следует знать

Телефоны вредят сну

Часто люди используют свои смартфоны в качестве будильника или перед сном просматривают социальные сети. Однако сон рядом с мобильным телефоном может приводить к бессоннице.

Все из-за синего света, который они излучают. Этот свет стимулирует тело как кофеин, когда вы пользуетесь смартфоном перед сном. Это приводит к учащению пульса, а также к понижению выработки мелатонина, гормона сна.

Чтобы защитить себя от вредного влияния мобильного телефона, следует принять некоторые меры предосторожности:

  • не проверяйте смартфон перед сном. Ученые рекомендуют прекращать контакт со смартфонами примерно за 1,5 часа до сна
  • не держите мобильный телефон рядом с головой
  • выключите ноутбук или переведите его в режим полета
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