У кожного він є: лікар назвала гаджет, який "кишить" бактеріями

Люди кожного дня користуються смартфонами, оскільки вони стали основною частиною повсякденного життя. Однак, гаджети буквально кишать бактеріями і варто регулярно їх очищати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Що варто знати

Доктор Ширін розповіла, що б ули проведені дослідження, які показують, що на кожному шостому смартфоні є фекалії. Все тому, що люди часто беруть телефони з собою в туалет.

"У кожного з нас є одна річ, яку ми завжди тримаємо в руках та даємо її нашим дітям, але вона містить багато бактерій. Деякі дослідження стверджують, що на телефоні у 10 разів більше бактерій, ніж на сидінні унітаза, - зазначила медик.

Тому телефони буквально кишать бактеріями, але є спосіб боротися з цим. Доктор радить регулярно дезінфікувати та очищати свої телефони, щоб переконатися, що вони максимально захищені від мікробів.

Очищати гаджет варто хоча б раз на тиждень. Це можна ефективно зробити за допомогою спиртових серветок, які досить бережно очищають телефон.

Лікар пропонує використовувати навушники або функцію динаміка для тривалих телефонних розмов, щоб уникнути прямого контакту між телефоном і вашим обличчям. Окрім цього, важливо не носити смартфон у ванну.

Телефони шкодять сну

Часто люди використовують свої смартфони як будильник або перед сном переглядають соціальні мережі. Однак, сон поруч із мобільним телефоном може призводити до безсоння.

Все через синє світло, яке вони випромінюють. Це світло стимулює тіло як кофеїн, коли ви користуєтеся смартфоном перед сном. Це призводить до почастішання пульсу, а також до зниження вироблення мелатоніну, гормону сну.

Щоб захистити себе від шкідливого впливу мобільного телефону, варто вжити деяких запобіжних заходів: